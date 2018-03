Il giorno di Far Cry 5

Cristiano Ghidotti,

È lo sparatutto più atteso di questa prima parte del 2018: la nuova creazione di casa Ubisoft fa oggi il suo debutto ufficiale. Far Cry 5 è disponibile a partire per le piattaforme PC, PlayStation 4 e Xbox One (in offerta su Amazon a 64 euro). Arriva a quattro anni di distanza dall’acclamato predecessore (e a due anni da Primal), conservandone lo stile al di sopra delle righe, ma con un’ambientazione completamente inedita.

Questa volta si ha a che fare con coloro che si definiscono i quattro cavalieri dell’apocalisse, autoproclamati fondatori del culto oscuro chiamato Eden’s Gate e impegnati ad assoggettare la popolazione di Hope County, fino ad allora una piccola e tranquilla contea del Montana. La trama è ovviamente ricca di colpi di scena e ben strutturata dal punto di vista narrativo, mentre l’azione si svolge sia “a piedi” sia a bordo di veicoli di vario tipo, anche in volo. Di seguito è possibile vedere in streaming il trailer di lancio in italiano che aiuta a prendere confidenza con la trama e con i personaggi che la animano, mentre sempre su queste pagine si possono consultare i requisiti di sistema della versione PC, così da capire se il proprio computer dispone dell’hardware necessario per godere al meglio del gameplay.

Le prime recensioni della stampa specializzata internazionale (fonte Metacritic) assegnano a Far Cry 5 una media voto pari a 81/100, mettendo in luce tra gli aspetti positivi la caratterizzazione convincente dei personaggi, il mondo di gioco immersivo capace di garantire un’ampia libertà di azione e le riuscite modalità online. C’è però anche chi segnala la presenza di alcuni bug (che potranno essere risolti da Ubisoft mediante il rilascio di aggiornamenti post-lancio) e una presenza quasi talvolta invasiva delle microtransazioni in-game per l’acquisto dell’equipaggiamento.