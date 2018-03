Fastweb, stop ai costi nascosti su rete fissa

Filippo Vendrame,

Fastweb ha annunciato il quarto step del suo progetto #nientecomeprima che punta a voler proporre ai suoi clienti offerte all’insegna della trasparenza. Dopo aver lanciato a febbraio ghiotte novità dedicate alla sua offerta mobile, questa volta Fastweb ha voluto dedicarsi alla sua offerta di rete fissa, proponendo ai clienti una vera e propria rivoluzione tariffaria. Nello specifico, Fastweb ha deciso di eliminare ogni costo nascosto ed ogni vincolo di durata all’interno della nuova fattura “Tutto Incluso”.

Questo significa che da adesso in poi all’interno del canone dell’abbonamento saranno incluse tutte le componenti che normalmente l’operatore faceva pagare a parte. I clienti, dunque, non avranno più alcuna sorpresa in bolletta. Oltre al canone della loro offerta non dovranno pagare niente altro. Per esempio, i costi di attivazione e del noleggio del modem non saranno più fatturati a parte. Inoltre, sempre per garantire la massima trasparenza, la bolletta sarà mensile e non più a cadenza bimestrale. Fastweb ha deciso anche di eliminare i vincoli di durata. Il cliente, quindi, potrà decidere di disdire il suo abbonamento quando meglio crede e senza dover pagare penali, salvo l’eventuale costo di disattivazione previsto dal contratto.

Fastweb promette, inoltre, che i prezzi degli abbonamenti non cambieranno alla fine del periodo promozione. Se quindi un cliente sottoscriverà una particolare offerta, continuerà a pagare quel prezzo per sempre e non solo per un limitato periodo temporale.

Due sono le offerte che Fastweb propone alla sua clientela. La prima prevede un costo di 29,95 euro al mese per poter disporre di connettività internet illimitata e la seconda prevede un canone di 34,95 euro ed include connettività Internet illimitata e chiamate verso i numeri fissi senza limiti (0,05 euro al minuto per le chiamate verso i numeri mobile).

Contestualmente alla rivoluzione tariffaria di rete fissa, Fastweb ha annunciato anche un ulteriore importante cambiamento per la sua offerta mobile. Nasce, infatti, una nuova offerta in edizione limitata che include 700 minuti, 700 SMS e 8GB. Costo di 10,95 euro al mese che scende a 6,95 euro per i già clienti di rete fissa.

I clienti potranno scegliere anche tra due ulteriori offerte. La prima prevede 10GB, minuti illimitati e 1000 SMS a 15,95 euro (10,95 per i clienti di rete fissa), mentre la seconda offre 180MB e 90 minuti a 1,95 euro (0,95 euro per i clienti di rete fissa).