Motorola cambia Presidente, novità 2018 in arrivo

Floriana Giambarresi,

All’inizio dell’anno, Aymar de Lencquesaing ha dato le dimissioni come Presidente di Motorola e adesso è Sergio Buniac a guidare la compagnia. Lo ha annunciato Motorola stessa attraverso un post ufficiale sul blog, anticipando anche i primi nuovi prodotti del 2018 saranno rivelati a breve. Uno di questi potrebbe essere il Moto G6, oggetto di diverse indiscrezioni.

L’annuncio del cambiamento nella leadership spiega il perché della scelta di Buniac a capo di Motorola. Con oltre 20 anni di servizio all’interno del team e una ineguagliabile conoscenza dei prodotti Motorola, Buniac è l’uomo dietro al successo delle attività dell’azienda in America Latina, mercato in cui Motorola è particolarmente forte. «Sergio è molto rispettato nel settore e sappiamo che è la scelta giusta per portarci avanti come Presidente e Chairman di Motorola».

Motorola prosegue dunque nella grande trasformazione interna che ha avuto negli ultimi anni ma si dichiara fiduciosa ed entusiasta di ciò che sta per arrivare, tra cui i nuovi modelli di smartphone dietro l’angolo che, come confermato nell’annuncio odierno, saranno rivelati nel mese di aprile. Sfortunatamente non è stato rilasciato alcun altro dettaglio a riguardo ma uno di tali prodotti imminenti potrebbe riguardare il chiacchierato Moto G6.

Appena apparso su TENAA, Moto G6 sarebbe caratterizzato da un ampio display da 5,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2160 x 1080 pixel) e al suo interno vi sarebbero un processore octa-core da 1,8 GHz con 4 GB di RAM, una fotocamera frontale da 5 megapixel e due fotocamere posteriori (dual-camera) con sensori da 12 megapixel. Il retro del telefono potrebbe disporre di un vetro 3D.