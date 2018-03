Samsung rilascia un aggiornamento per il Gear S2

Luca Colantuoni,

Anche se l’ultimo modello è il Gear S3, Samsung non ha dimenticato il suo predecessore, per il quale è ora disponibile un corposo aggiornamento software. Gli utenti che hanno acquistato il Gear S2, annunciato nel 2015, troveranno una nuova interfaccia che semplifica l’accesso alle principali funzionalità, oltre a novità relative all’attività fisica e l’interazione con dispositivi esterni.

Dopo aver installato l’aggiornamento, gli utenti vedranno diverse modifiche estetiche. Samsung ha ottimizzato le icone e i widget per sfruttare al meglio la forma circolare dello smartphone e offrire un’esperienza unificata per ogni schermata. Il produttore coreano migliorato anche l’usabilità del gadget. Il nuovo widget App Shortcuts posiziona automaticamente le app più recenti, ma è possibile selezionare manualmente quelle preferite. Il Quick Panel per l’accesso alle principali impostazioni (luminosità del display, modalità aereo, regolazione volume e altre) può essere visualizzato da qualsiasi screen con uno swipe verso il basso.

Il Gear S2 è ovviamente un ottimo smartwatch per il fitness, quindi Samsung ha reso più intuitivo il widget Health per mostrare i principali parametri, come frequenza cardiaca, numero di passi o calorie bruciate. È possibile inoltre utilizzare il widget Multi-workout per avviare la registrazione delle attività preferite, come corsa, camminata e ciclismo.

Installando l’app Gear VR Controller è possibile sfruttare lo smartwatch per controllare il visore per la realtà virtuale, mentre l’app PPT Controller consente di gestire l’avanzamento delle slide PowerPoint. L’orologio digitale visualizza infine le condizioni del tempo con temperatura minima/massima, probabilità di pioggia e indice UV. L’update è disponibile tramite l’app Samsung Gear.