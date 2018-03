TIMpersonal, la carta prepagata di TIM

Filippo Vendrame,

TIM ha annunciato il lancio di TIMpersonal, un carta prepagata realizzata in collaborazione con Hype, la soluzione di moneta elettronica del Gruppo Sella. Questo nuovo prodotto di mobile banking è rivolto esclusivamente ai clienti dell’operatore che potranno richiederlo semplicemente attraverso l’app TIMpersonal e scattandosi contestualmente un selfie che sarà utilizzato per il riconoscimento. La carta prepagata virtuale opera sul circuito di MasterCard e permette di accedere ai servizi per la gestione del denaro e dei pagamenti, direttamente attraverso lo smartphone.

Nello specifico, attraverso l’app i clienti dell’operatore potranno consultare il credito residuo di questa carta prepagata, scambiare somme di denaro con i contatti della propria rubrica, effettuare pagamenti attraverso lo smartphone nei negozi convenzionati ed, infine, ricaricare il proprio cellulare. Gli utenti potranno anche richiedere una versione fisica di questa carta prepagata che potrà essere utilizzata sia per prelevare contanti attraverso gli sportelli ATM che effettuare pagamenti contacteless con i POS abilitati.

Inoltre, l’operatore evidenzia che la carta TIMpersonal è l’unica prepagata sul mercato su cui è concesso domiciliare l’addebito delle offerte TIM mobili e del servizio di Ricarica Automatica. Questa carta prepagata può essere ricaricata attraverso un’altra carta di credito o mediante un bonifico bancario.

Al fine di garantire la massima sicurezza, molto interessante la possibilità data agli utenti di poterla sospendere e riattivare in caso di bisogno o di poter limitare momentaneamente la possibilità di pagare gli acquisti o il prelievo presso gli sportelli ATM.

TIM regalerà 1GB di traffico Internet extra ogni mese a tutti coloro che utilizzeranno TIMpersonal per gestire la carta prepagata.

Maggiori informazioni sono disponibili all’interno del sito dedicato a questo nuovo servizio esclusivo per i clienti TIM. Si evidenzia, infine, che TIMpersonal è compatibile con Apple Pay.