Xiaomi annuncia un gaming laptop da 15,6 pollici

Luca Colantuoni,

Insieme al Mi MIX 2S, Xiaomi ha presentato un notebook per gli appassionati di eSport. Il nuovo Mi Gaming Laptop, come si deduce dal nome, possiede una configurazione hardware adatta all’esecuzione dei giochi più moderni, oltre ad un design piuttosto raffinato. Il dispositivo viene offerto ad un prezzo piuttosto accessibile, considerata la categoria del prodotto.

Il Mi Gaming Laptop possiede un telaio unibody in alluminio spazzolato e uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e trattamento antiriflesso. La dotazione hardware comprende un processore Intel Core di settima generazione (Core i5-7300HQ o Core i7-7700HQ), 8 o 16 GB di RAM DDR4 a 2.400 MHz, SSD PCIe da 256 GB, hard disk da 1 TB e scheda video NVIDIA GeForce GTX 1060 con 6 GB di memoria GDDR5 o GeForce 1050 Ti con 4 GB di memoria GDDR5. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Gigabit Ethernet e Bluetooth 4.1.

Sono inoltre presenti quattro porte USB 3.0, una porta USB Type-C, card reader 3-in-1, uscita HDMI, jack audio da 3,5 millimetri, webcam HD e due altoparlanti da 3 Watt con amplificatore dedicato. La tastiera può essere personalizzata attraverso la scelta del colore per la retroilluminazione a quattro zone. Sul lato sinistro ci sono cinque tasti programmabili per l’accesso rapido alle funzioni più importanti. La batteria ha una capacità di 55 Wh e offre un’autonomia fino a sei ore.

Il sistema operativo è ovviamente Windows 10. Il notebook sarà disponibile in Cina dal 13 aprile. I prezzi variano tra 5.999 e 8,999 yuan in base alla configurazione scelta. Non è noto se verrà distribuito anche in Europa.