Xiaomi Mi MIX 2S, full screen e AI dual camera

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha svelato a Shanghai il nuovo smartphone con design full screen. Lo Xiaomi Mi MIX 2S è sostanzialmente una versione aggiornata del Mi MIX 2 annunciato a settembre 2017. La principale novità è rappresentata dalla doppia fotocamera posteriore. Il dispositivo supporta tutte le reti mobile nel mondo, quindi potrebbe arrivare presto anche in Italia.

Il Mi MIX 2S possiede un frame in alluminio 7000 e una cover in ceramica. Lo schermo AMOLED da 5,99 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel) copre quasi interamente la parte frontale. Il produttore non ha optato per il famoso “notch”, ma ha spostato la fotocamera nell’angolo inferiore destro. La cornice inferiore ha quindi uno spessore maggiore, mentre le altre tre sono molto sottili. La dotazione hardware comprende un processore octa core Snapdragon 845, affiancato da 6 o 8 GB di RAM LPDDR4x e 64/128/256 GB di memoria flash UFS 2.1, non espandibili (non c’è lo slot microSD).

Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 12 megapixel, abbinati ad un grandangolare con stabilizzazione ottica delle immagini e ad un teleobiettivo con zoom ottico 2x. Grazie all’autofocus Dual Pixel, alla dimensione dei pixel (1,4 micrometri) e alla tecnologia di riduzione del rumore è possibile ottenere foto molto nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. Tra le funzionalità più interessanti, indicate come AI dual camera, si possono citare l’effetto bokeh dinamico, la modalità ritratto e la rilevazione automatica della scena. Supportate inoltre la registrazione video 4K e in super slow motion a 960 fps.

La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 12 megapixel e può essere utilizzare per il Face Unlock. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE con supporto dual band. Presenti inoltre il lettore di impronte digitali sul retro, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C. La batteria ha una capacità di 3.400 mAh e supporta la ricarica wireless. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia MIUI 9.0. Il Mi MIX 2S sarà disponibile nelle colorazioni bianco e nero. I prezzi sono 3.299 yuan (6GB+64GB), 3.599 yuan (6GB+128GB) e 3.999 yuan (8GB+256GB).