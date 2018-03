Apple Watch 4: online caratteristiche e uscita

Floriana Giambarresi,

In autunno, insieme ai nuovi iPhone, Apple lancerà nuovi modelli di Apple Watch caratterizzati da un design rivisto, uno schermo più grande, una maggiore durata della batteria e funzioni migliorate sul fronte del monitoraggio della salute. Lo rivela il noto analista di KGI Ming-Chi Kuo in una nuova nota condivisa agli investitori.

Si apprende nello specifico che Apple Watch Series 4 vanterà un «design con fattore di forma più trendy» rispetto al formato quadrato arrotondato introdotto tre anni fa, con la prima iterazione, e mantenuto fino all’orologio attualmente in commercio. La casa californiana ne vorrebbe aumentare le dimensioni del display del 15%, un incremento significativo che probabilmente si tradurrà in diagonali fino a 1,54 pollici e 1,76 pollici e in un telaio più ampio. Oggi il dispositivo è disponibile nelle varianti da 38mm e 42mm ma se le dimensioni del case aumenteranno di pari passo con il pannello, ci si potrà attendere nuove varianti da 44mm e 48mm, anche se teoricamente Apple potrebbe ridurre le dimensioni della cornice mantenendo le dimensioni dello chassis esistenti.

Galleria di immagini: Apple Watch Series 3: le foto

Non si sa dunque se il telaio dei prossimi Apple Watch aumenterà o meno e se avrà a bordo sensori del tutto nuovi ma il rapporto menziona miglioramenti previsti circa le opzioni di monitoraggio della salute. Allo stato attuale, lo smartwatch incorpora un cardiofrequenzimetro, un accelerometro, un barometro e un giroscopio su misura per monitorare una serie di dati biometrici e il movimento dell’utente, ma voci hanno indicato più volte che il produttore degli iPhone stia lavorando a una serie di sensori medici avanzati per il suo dispositivo indossabile, tra cui uno per il rilevamento dei livelli di glucosio nel sangue. Appare tuttavia improbabile che una innovazione del genere possa pervenire già a partire dalla Series 4: è più probabile che ci voglia ancora qualche anno.

Infine, pare che Apple Watch Series 4 offrirà agli utenti una batteria dalla maggiore capacità e, di conseguenza, maggiore autonomia. Ulteriori dettagli scarseggiano al momento ma, secondo le previsioni di Kuo, un mix tra un design più trendy, l’aggiunta di nuovi sensori oltre il monitoraggio della frequenza cardiaca e l’abbassamento del prezzo dei modelli precedenti porterà le vendite della gamma Apple Watch a nuovi record.