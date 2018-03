La fornitura di energia ora si sceglie su Amazon

Floriana Giambarresi,

Ora che per energia e gas la fine del servizio di maggior tutela è ormai vicino, ci si ritroverà presto a dover decidere se scegliere o meno un fornitore di energia e gas sul libero mercato e da adesso questa scelta è fattibile su Amazon. E.ON ha infatti appena lanciato sul noto marketplace un’offerta per la fornitura di energia e gas che consiste in un pacchetto che include una lampadina ad alta efficienza e un bonus fino a 240 euro accreditato sulla prima bolletta di chi sottoscriverà un contratto.

In un momento come questo, ove sempre più persone prendono decisioni online e preferiscono acquistare sul Web, non si può non segnalare come sia questa la prima volta in assoluto in cui in Italia viene proposta su Amazon un’offerta per la fornitura di energia e l’iniziativa in questione rappresenta un passo in avanti per rendere l’offerta energetica più accessibile, semplice e digitale.

Come spiegato dal CEO di E.ON Italia in un comunicato diramato per l’occasione:

L’innovazione e la centralità del cliente sono valori in cui crediamo fortemente: siamo certi che Amazon sia il canale giusto per ingaggiare un ampio pubblico di potenziali clienti “smart” sul canale digitale che prediligono. La nostra volontà è di essere al fianco dei consumatori offrendo un’esperienza innovativa e digitale, aiutandoli ad essere protagonisti consapevoli delle decisioni che li riguardano – anche in tema di energia.

Ed ecco come funziona il Kit di Benvenuto in E.ON proposto direttamente su Amazon.it: trattasi di una nuova offerta pensata per coloro i quali valutano di cambiare fornitore di luce e/o gas e desiderano scegliere un’azienda attenta alla sostenibilità ambientale. Nello specifico, il pacchetto contiene una lampadina a LED ad alta efficienza, che notoriamente permette di consumare meno rispetto alle lampadine tradizionali a parità di luminosità, e dunque di risparmiare in bolletta, e di un bonus da 240 euro per sottoscrivere le offerte di fornitura di energia elettrica e gas E.ON LuceVerde e E.ON GasVerde. È possibile scegliere di sottoscriverne anche solo una, con un bonus applicato di 120 euro, cifre che in ogni caso costituiscono uno sconto da avere sulla prima bolletta utile.

Nel caso della fornitura E.ON LuceVerde, si otterrà energia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili quali sole, acqua, terra e vento, mentre la sottoscrizione di E.ON GasVerde prevede la piantumazione di un nuovo albero in uno dei Boschi E.ON. Gli alberi piantati sono oggi più di 60.000 e consentono di assorbire le emissioni di CO2, migliorando la qualità dell’aria e proteggendo l’ambiente.