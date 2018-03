Google Play Film elenca i servizi di streaming

Luca Colantuoni,

Google ha rilasciato un aggiornamento per la sua app Play Film che include ora un’importante novità. Gli utenti Android possono effettuare ricerche mirate e soprattutto conoscere il servizio di streaming che trasmette il film o la serie TV preferita. La stessa informazione è disponibile nel Google Play Store. Al momento la funzionalità è accessibile solo negli Stati Uniti, ma potrebbe arrivare anche in Italia.

Finora Google offriva unicamente la possibilità di acquistare o noleggiare un contenuto multimediale. Nella nuova versione di Play Film per Android (Play Movies & TV negli Stati Uniti) vengono invece mostrate altre opzioni. Nella scheda informativa di film e show TV è presente anche l’elenco dei servizi di streaming che li trasmettono. Ciò semplifica la ricerca dei contenuti, in quanto gli utenti sfruttano Play Film come un guida e non devono usare altre app. L’azienda di Moutain View ha integrato il catalogo di 28 servizi, tra cui Amazon Prime Video, ABC, CBS, FOX NOW, NBC, Hulu, HBO NOW, HBO Go, Showtime, Disney Now, HGTV, BET Now e Comedy Central.

Stupisce l’assenza di Netflix, ma Google sottolinea che altri partner verranno aggiunti in futuro. Dopo aver scelto il servizio è sufficiente toccare il pulsante Watch (o Install se l’app corrispondente non è installata). È possibile ovviamente vedere il contenuto sulla TV, utilizzando Chromecast. Un’altra utile novità riguarda la funzione di ricerca. Invece di digitare il nome del film o della serie TV è possibile toccare le etichette visibili nella parte superiore della schermata per applicare i filtri.

Gli utenti possono anche esprimere il loro gradimento tramite pollice su o giù. Questa informazione verrà quindi utilizza per i suggerimenti. È possibile infine salvare nella scheda Watchlist i contenuti che si desidera vedere. Google mostrerà la disponibilità (noleggio, acquisto e streaming) e se il prezzo è diminuito.