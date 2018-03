Jaguar I-PACE: self-driving car elettrica di Waymo

Cristiano Ghidotti,

Non solo le Pacifica di Fiat Chrysler Automobiles nei garage di Waymo: la divisione di Alphabet al lavoro sulla guida ha deciso di integrare la propria tecnologia anche sulla Jaguar I-PACE, vettura 100% elettrica prodotta dall’automaker britannico. Le prime saranno impegnate entro la fine dell’anno in una fase di test fra le strade di Phoenix, in Arizona.

L’utilizzo di un’auto elettrica in combinazione con i sistemi dedicati alle self-driving car ben rappresenta quello che sarà il futuro della mobilità: sempre più sostenibile, sempre più intelligente. L’obiettivo è quello di arrivare a perfezionare entro pochi anni la tecnologia, così da metterla a disposizione del pubblico, offrendo un sistema di trasporto efficiente e pienamente affidabile per muoversi all’interno dello spazio urbano. Ecco quanto si legge nel post con il quale l’azienda annuncia questa nuova collaborazione, destinata a definire nuovi equilibri nel sempre più vivace ambito della guida autonoma.

In Waymo stiamo dando vita al conducente più esperto del mondo: un autista sicuro, abile e affidabile che può trasportare persone e cose dal punto A al punto B con la sola pressione di un pulsante. Immaginate un mondo in cui potete salire su un minivan autonomo per andare alla partita di baseball con la famiglia o su una I-PACE self-driving per uscire la sera: in entrambi i casi su una vettura che soddisfa alla perfezione le vostre esigenze. Questo è il mondo che stiamo costruendo.

La partnership siglata tra Waymo e Jaguar Land Rover è di lungo termine e mira a integrare nella flotta del gruppo di Mountain View circa 20.000 unità di I-PACE entro i prossimi anni. Saranno destinate a un servizio di ride sharing, entrando così in diretta competizione con realtà come Uber.