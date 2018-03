Arriva Nokia Sleep, monitora e migliora il sonno

Floriana Giambarresi,

Come e quanto si dorme? La qualità del riposo è un elemento fondamentale per avere una vita sana, ma passa sempre in secondo piano rispetto all’attività fisica e a una corretta alimentazione. Per garantire il massimo riposo ecco Nokia Sleep, un cuscinetto intelligente da oggi disponibile in preordine al prezzo di 99,95 euro.

Nokia Sleep è un cuscinetto che si posiziona sotto il materasso per monitorare la qualità del sonno dell’utente, controllando e quantificando la durata del riposo, le interruzioni, i cicli del sonno (fasi leggere, profonde, fase REM) e il russare, e rilevando e misurando anche altri parametri importanti per la salute quali il battito del cuore, la frequenza respiratoria e i movimenti compiuti durante il sonno, grazie al sensore pneumatico di cui è dotato.

Le informazioni apprese da Nokia Sleep vengono inviate ogni mattina sul cloud di Nokia tramite la connessione Wi-Fi, che le mostra all’utente tramite l’applicazione Nokia Health Mate. Da quel momento in poi, dopo ogni riposo si otterrà un “punteggio del sonno”; ovvero uno Sleep Score mostrato in una scala di 100 punti al massimo ottenuti in base a durata, profondità, interruzione, regolarità, tempo per addormentarsi e per svegliarsi. È anche possibile visualizzare l’evoluzione e ricevere dei consigli personalizzati. L’app Health Mate offre anche un programma di coaching che, se seguito, ha l’obiettivo di migliorare la regolarità del sonno nel lungo termine: «è dimostrato che con piccole migliorie al proprio comportamento e abitudini, gli utenti possono aumentare il loro sonno di 12 minuti ogni notte», spiega la casa produttrice.

Non solo un dispositivo utile a migliorare il proprio benessere ma anche utile per il controllo della smart home: Nokia Sleep è infatti compatibile con il servizio IFTTT fungendo così da interruttore per gestire in modo automatico le luci, il termostato di casa e via dicendo per personalizzare e ottimizzare l’ambiente in cui si dorme.

La vendita di Nokia Sleep prenderà ufficialmente il via dal 10 aprile, anche su Amazon e nelle principali catene distributive, mentre al momento è già possibile prenotarne una copia sul sito ufficiale. Il prezzo è di 99,95 euro.