OnePlus 6, cover posteriore in legno?

Luca Colantuoni,

Il OnePlus 5T è “out of stock” negli Stati Uniti, quindi l’annuncio del nuovo OnePlus 6 sembra imminente. Il noto leaker Evan Blass ha recentemente pubblicato un’immagine dello smartphone che mostra una cover posteriore piuttosto particolare. Il produttore cinese potrebbe offrire modelli con una texture simile alle StyleSwap del OnePlus 2.

All’inizio del mese erano apparse online alcune foto di un prototipo. In quel caso si notava una parte posteriore lucida, quindi il materiale poteva essere vetro. L’immagine condivisa da Blass su Twitter evidenzia invece un profilo in alluminio e una cover “textured”, probabilmente legno o altro materiale simile. Non è noto però se la scelta sarà identica per tutti i modelli. Altri dettagli visibili sono la doppia fotocamera e il lettore di impronte digitali.

Lungo il bordo inferiore ci sono invece il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C e l’altoparlante, mentre sul lato destro si vede il pulsante del volume. Purtroppo non c’è una foto della parte frontale che potrebbe confermare la presenza di uno schermo 19:9 con il notch nella parte superiore. In base alle ultime indiscrezioni, il design del OnePlus 6 dovrebbe essere simile a quello del recente Oppo R15.

Per quanto riguarda le specifiche si prevedono uno schermo AMOLED da 6,28 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), processore Snapdragon 845, 6 o 8 GB di RAM, dual camera con sensori da 16 e 20 megapixel, batteria da 3.450 mAh e OxygenOS 5.1 basato su Android 8.1 Oreo. Il prezzo subirà un leggero incremento e potrebbe avvicinarsi ai 600 euro.