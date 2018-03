Sansnail SQ11, mini fotocamera in super offerta

Floriana Giambarresi,

Una fotocamera così piccola da poter essere tenuta su un polpastrello, ma capace di scattare fotografie e di registrare video in Full HD a 1080p, di archiviarli nella memoria, spostarli al computer o guardarli su un altro dispositivo come una TV: è Sansnail Mini SQ11, oggetto di una offerta lampo su Amazon che la propone dai 56 euro a 16 euro spedizione inclusa, con uno sconto del 70%.

Particolarmente piccola e compatta, Sansnail Mini SQ11 si posiziona in qualsiasi punto della stanza ma risulta comoda da portare in ogni luogo, ovunque si vada, per catturare ogni momento da ricordare; infatti, nonostante il corpo dalle dimensioni estremamente ridotte, la fotocamera dispone di un sensore di buona qualità, da 12 megapixel, per realizzare foto alla risoluzione massima di 4032 x 3024 pixel e registrare filmati dai formati 1920 x 1080 p e 1280 x 720 p.

Non funziona a batterie usa e getta ma integra una batteria al litio da 200 mAh ricaricabile in circa 2-3 ore, secondo quanto dichiarato dalla casa produttrice, e capace di offrire un’autonomia massima fino a 100 minuti. Vi sono a disposizione due porte, una USB e un cavo di uscita 2 in 1 per connettere il piccolo dispositivo alla TV di casa o a un monitor qualunque. La mini fotocamera supporta una scheda di memoria TF da massimo 32 GB per l’archiviazione delle foto e dei video catturati, che poi sarà possibile scaricare su computer: Sansnail Mini SQ11 è infatti compatibile con sistemi Windows, Linux e MacOS.

Trattasi dunque di un piccolo e curioso gadget che può rappresentare una comodità per catturare momenti quando si è all’aperto, come durante un viaggio, e poi condividerli con chi si desidera, anche online. Comodità di cui è possibile dotarsi approfittando del sovrasconto offerto in giornata odierna dal noto e-commerce.