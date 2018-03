Taglio di prezzo per PlayStation VR: 299,99 euro

Visori per realtà virtuale in offerta

Cristiano Ghidotti,

Perché la realtà virtuale possa avere successo e dimostrare tutte le sue potenzialità in ambito videoludico serve che si verifichino diverse condizioni: che le software house continuino a sviluppare giochi all’altezza delle aspettative, capaci di soddisfare le esigenze della community di appassionati, e che sul mercato siano distribuiti abbastanza visori. Sony annuncia oggi un’iniziativa che mira a spingere la diffusione del suo PlayStation VR a livello globale.

Si parla di un taglio di prezzo che interesserà tutto il mondo già a partire dalla giornata di domani. Una riduzione significativa: nel vecchio continente, per quanto riguarda il bundle contenente anche la PlayStation Camera necessaria all’utilizzo e il titolo VR Worlds, si passerà in un colpo solo dagli attuali 399,99 euro a 299,99 euro. Spulciando tra i rivenditori online, però, è possibile trovare dove acquistare la periferica a costi ulteriormente ribassati (in offerta su Amazon a 289 euro). Ecco quanto si legge sulle pagine del blog ufficiale, dove un po’ a sorpresa nella giornata di oggi ha fatto la sua comparsa la notizia.

Avete pensato di procurarvi un visore PlayStation VR? Bene, è arrivato il vostro momento. Da domani, potete acquistare PS VR + PS Camera + VR Worlds a 299,99 euro, anziché a 399,99 euro.

Tra i giochi del catalogo PS4 al momento supportati da Playstation VR, circa un centinaio, figurano titoli del calibro di The Elder Scrolls V: Skyrim, Gran Turismo Sport, The Inpatient, Batman: Arkham, Resident Evil VII: biohazard, Ace Combat 7: Skies Unknown e Rez Infinite. L’elenco è destinato a espandersi ulteriormente in futuro grazie anche all’impegno delle software house e degli sviluppatori di terze parti. A questo si aggiunge la modalità che permette di vedere i film come se si stesse di fronte a uno schermo di enormi dimensioni.