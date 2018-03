Xiaomi Mi A2, specifiche del nuovo smartphone

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato ieri il Mi MIX 2S, uno smartphone full screen di fascia alta con processore Snapdragon 845. Il prossimo modello potrebbe essere il Mi 6X, del quale iniziano a circolare informazioni piuttosto dettagliate. Questo dispositivo dovrebbe essere distribuito in Europa come Xiaomi Mi A2.

L’immagine pubblicata da TENAA mostra uno smartphone molto simile al Redmi Note 5 Pro. A differenza dell’attuale Mi 5X, venduto in alcuni paesi europei come Mi A1, il nuovo modello possiede uno schermo con rapporto di aspetto 18:9. La doppia fotocamera posteriore, disposta in orizzontale sul Mi A1, è stata invece ruotata di 90 gradi e il flash LED è stato inserito tra le due lenti.

La dotazione hardware dovrebbe comprendere uno schermo da 5,99 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), processore octa core Snapdragon 630 o 660, 4 o 6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. Per la dual camera posteriore sono previsti sensori da 20 e 8 megapixel, mentre la fotocamera frontale dovrebbe avere una risoluzione di 20 megapixel. La connettività verrà garantita dai tradizionali moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5, GPS e LTE. Presenti inoltre il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C e il lettore di impronte digitali.

I colori previsti sono nero, oro rosa, oro, bianco, rosso, rosa, grigio e argento. Il sistema operativo sarà sicuramente Android 8.1 Oreo. Non è noto però se la versione sarà stock (Android One) o se verrà personalizzata con l’interfaccia MIUI.