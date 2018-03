L’app Spotify su Apple Watch alla WWDC 2018?

Floriana Giambarresi,

Gli Apple Watch potrebbero essere in procinto di ottenere un’app ufficiale di Spotify, che a quanto si dice sarà rivelata alla WWDC 2018, in programma per giugno.

Secondo quanto rivelato da un informatore anonimo a MacRumors, Spotify sarà presente all’evento Apple dedicato agli sviluppatori proprio per annunciare l’app dedicata alla serie di smartwatch con la mela morsicata. Proprio la nuova app Spotify dovrebbe essere presa da Apple come esempio principali per dimostrare il framework di sviluppo chiamato StreamKit, che consentirà ai modelli di Apple Watch con connettività cellulare di ricevere notifiche push e streaming di musica da app di terze parti, senza un iPhone associato.

La possibilità di trasmettere musica direttamente al polso con il servizio di streaming musicale più famoso al mondo potrebbe aumentare ulteriormente l’appeal che l’orologio con la mela morsicata ha già sul mercato. In questo momento, gli utenti di Apple Watch hanno infatti la possibilità di sincronizzare le playlist offline o, se dispongono di uno dei modelli della Series 3, di eseguire lo streaming di Apple Music anche se il dispositivo da polso non è collegato al telefono. Ma Spotify ha un numero significativamente più alto di utenti: c’erano 70 milioni di abbonati pagati a febbraio di quest’anno, mentre Apple Music ne contava 36 milioni.

Lo sbarco dell’app Spotify su Apple Watch potrebbe essere una buona strategia anche per il servizio di streaming musicale, che tenta di aumentare ulteriormente il numero di utenti (e di profitti), sempre più indispensabili alla luce della quotazione in Borsa. Ma, a ogni modo, la WWDC che prenderà il via il 4 giugno a San José (California) rappresenterà una ottima occasione per scoprire le novità in ambito software che Apple sta preparando per sviluppatori e utenti. Si pensa che le nuove funzionalità di notifiche push verranno introdotte con watchOS 5.