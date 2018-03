Da Carrefour la spesa si paga con PayPal

Con PayPal sarà adesso possibile fare la spesa da Carrefour. Le due società hanno, infatti, sottoscritto un accordo che permetterà a tutti i consumatori italiani di evitare le lunghe code alle casse sfruttando l’eShop di Carrefour dal quale sarà possibile pagare gli acquisti in maniera facile, veloce e sicura attraverso PayPal. Trattasi della prima volta in Italia che una grande azienda del settore della grande distribuzione sottoscrive un accordo con PayPal a sostegno dei propri progetti online.

Grazie, dunque, a questa partnership, gli utenti PayPal italiani potranno effettuare quotidianamente la loro spesa online attraverso l’shop di Carrefour in ogni momento della loro giornata. Acquistare da Carrefour è molto facile. Dopo aver creato il proprio profilo all’interno del portale, l’utente potrà scegliere i prodotti da acquistare, potendo contare anche su innumerevoli offerte. Una volta che il carrello virtuale sarà pieno dei prodotti da comprare, l’utente dovrà solamente scegliere il metodo di consegna e poi pagare attraverso il proprio account PayPal senza ulteriori stress o complicazioni.

Per il ritiro dei prodotti, gli utenti potranno scegliere uno dei 1.071 punti vendita Carrefour sparsi sul territorio italiano. In questo modo sarà possibile ottimizzare gli spostamenti e ridurre al minimo il disagio di dover affrontare ogni giorno la spesa. Il servizio è gratuito.

In un momento in cui i più grandi player nazionali e internazionali stanno guardando con grande attenzione al trend in crescita dell’acquisto di alimenti freschi tramite e-commerce, la pertnership che stiamo annunciando è un ulteriore segnale dell’impegno di PayPal nel rispondere alle esigenze degli utenti.