Einride T-pod, il self-driving truck con Drive AI

Cristiano Ghidotti,

Il prossimo step evolutivo che interesserà il settore della mobilità vedrà l’introduzione di tecnologie e soluzioni strutturate in modo tale da rendere più sicura ed efficiente la circolazione sulle strade, non solo per quanto riguarda il trasporto delle persone, ma anche quello delle merci. Si inserisce di diritto in quest’ottica di sviluppo il mezzo pesante chiamato Einride T-pod e che a partire dal prossimo autunno farà il suo debutto ufficiale in Svezia.

Può essere definito come un vero e proprio self-driving truck. È dotato della piattaforma Drive AI sviluppata da NVIDIA che gli consente di muoversi in modo del tutto autonomo sulle autostrade, mentre all’interno dei centri urbani entrerà in azione un conducente in carne e ossa così da garantire il massimo livello possibile di sicurezza. La società che l’ha sviluppato prevede di introdurne in un primo momento una flotta composta da circa 200 unità, per coprire la distanza che separa la città di Göteborg da Helsingborg. Il suo look non passerà certo inosservato, come si può vedere dal filmato in streaming di seguito.

Non solo intelligente, ma anche sostenibile. Einride T-pod è infatti mosso da un motore 100% elettrico e dunque rispettoso dell’ambiente (soprattutto se confrontato con i più tradizionali camion alimentati a diesel), con un pacco batterie in dotazione che gli permette di percorrere fino a 200 Km con una singola ricarica. Non si tratta di una distanza estesa, ma sufficiente per spostarsi tra le due città appena citate percorrendo la costa occidentale del paese. Il vano di carico è abbastanza capiente da poter ospitare fino a 15 pallet colmi di merci da consegnare.