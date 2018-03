Fastweb Mobile, chiamate illimitate la domenica

Filippo Vendrame,

Con Fastweb Mobile si potrà chiamare gratuitamente tutti i numeri fissi e mobile nazionali ogni domenica dal primo aprile 2018 sino al prossimo 26 agosto 2018. Trattasi di una ghiotta promozione dedicata a tutti i clienti ricaricabili dell’operatore virtuale, sia a quelli nuovi che a quelli vecchi. L’offerta non prevede alcun costo nascosto e non necessiterà di essere attivata. Questo significa che i clienti Fastweb Mobile potranno disporre di questo bonus in maniera del tutto automatica.

Questa promozione unica nel suo genere nel panorama della telefonia mobile in Italia rientra all’interno del progetto #nientecomeprima che si basa sui principi di chiarezza e trasparenza. Proprio di recente, Fastweb ha annunciato il quarto step di questo progetto che prevede l’eliminazione dei costi nascosti sulle offerte di rete fissa. Da lunedì 26 marzo sono attive anche le nuove tariffe dell’operatore virtuale. Fastweb Mobile ha portato al debutto un’offerta in edizione limitata che include 700 minuti, 700 SMS e 8GB di traffico dati. Costo di 10,95 euro al mese che scende a 6,95 euro per i già clienti di rete fissa.

L’operatore virtuale propone ai suoi clienti anche un’offerta con 10GB, minuti illimitati e 1000 SMS a 15,95 euro (10,95 per i clienti di rete fissa) e una seconda tariffa che propone 180MB e 90 minuti a 1,95 euro (0,95 euro per i clienti di rete fissa).

I clienti Fastweb Mobile hanno acceso anche alla rete 4G per poter navigare dal loro smartphone ad alta velocità e possono utilizzare il servizio di WiFi condiviso WOW FI dei clienti di rete fissa.

Si ricorda che tutte le offerte di Fastweb Mobile non presentano vincoli di durata ed includono senza costi aggiuntivi servizi come la segreteria telefonica, la funzione “richiamami” ed il controllo del credito.