Genesis Essentia: l’auto concept con fingerprint

Cristiano Ghidotti,

A vederla sembra uscita da una qualche pellicola sci-fi, con la sua linea affusolata e aerodinamica, ma Genesis Essentia è un’automobile reale (anche se probabilmente non destinata al mercato). Presentata oggi dal brand luxury di casa Hyundai tra i padiglioni del New York Auto Show, si tratta di una concept car che integra un gran numero di soluzioni tecnologiche. Ovviamente è 100% elettrica, requisito ormai essenziale per una vettura che punta al futuro della mobilità.

Nulla è lasciato al caso, partendo dal telaio realizzato in fibra di carbonio per arrivare agli interni dell’abitacolo curati nei minimi dettagli. Il cruscotto è ben diverso da quello di un veicolo tradizionale: il sistema di infotainment è composto da una serie di display che si estendono per tutta la larghezza mostrando dinamicamente informazioni sul funzionamento dell’auto, sulla navigazione e sui contenuti multimediali. Non manca nemmeno la possibilità di interagire tramite comandi vocali in modo bidirezionale. Ancora, l’apertura delle portiere può avvenire attraverso un lettore di impronte digitali (proprio come avviene per lo sblocco dello smartphone) o mediante uno scanner per il riconoscimento del volto.

Non è tutto: Genesis Essentia è progettata per consentire a chi si trova a bordo di interagire con la propria abitazione mentre ci si trova in viaggio, in pieno stile smart home, ad esempio per regolare la temperatura delle stanze prima di tornare a casa o per assicurarsi di aver spento tutte le luci quando ci si mette in viaggio. Va in ogni caso ricordato che si tratta di una concept car, un esercizio di stile che potrà costituire un punto di riferimento per lo sviluppo di altre vetture, ma che con tutta probabilità non arriverà mai nei concessionari in questa forma.