Huawei P20 e P20 Pro, le offerte degli operatori

Filippo Vendrame,

Huawei P20 e P20 Pro hanno colpito favorevolmente le persone non solo per l’alta qualità profusa a piene mani da Huawei ma soprattutto per l’elevatissima cura del comparto fotografico che permette a questi due smartphone di essere il nuovo punto di riferimento della categoria. Huawei P20 e P20 Pro sono dunque due prodotti estremamente innovativi che puntano a diventare dei veri e propri best seller. I principali operatori di telefonia mobile hanno colto immediatamente l’occasione per confezionare delle offerte ad hoc per consentire ai loro clienti di poter acquistare questi nuovi prodotti in forma agevolata.

Huawei P20 e P20 Pro con TIM

TIM ha confezionato diverse opportunità che permettono di acquistare i nuovi nati di casa Huawei. Per i clienti più fedeli, cioè per quelli che sono con TIM da almeno un anno, il Huawei P20 potrà essere acquistato senza alcun anticipo a fronte di un pagamento di 30 rate mensili da 10 euro. Incluso nell’offerta un bonus di traffico di 1GB mensile. Per chi preferisse il Huawei P20 Pro, la rata mensile sale a 20 euro.

I nuovi smartphone possono essere abbinati anche ad una qualsiasi offerta ricaricabile. TIM prevede un anticipo di 49 euro e 30 rate mensili da 15 euro per il Huawei P20 e un anticipo di 49 euro e 30 rate mensili da 20 euro per il Huawei P20 Pro. Anche in questo caso è incluso un bonus di traffico mensile di 1GB. TIM permette di acquistare il Huawei P20 in abbinamento al Huawei P20 Lite a soli 15 euro al mese per 30 mesi. Offerta valida solo per i clienti con almeno un anno di anzianità e con un’offerta dati attiva.

Galleria di immagini: Huawei P20 e Huawei P20 Pro, le immagini

I nuovi nati di Huawei possono essere acquistati anche con TIM Next, l’offerta dell’operatore che permette di cambiare smartphone ogni anno. Per avere il Huawei P20 Pro sarà sufficiente un anticipo di 99 euro e poi 30 rate da 20 euro. Per il Huawei P20 serviranno, invece, un anticipo di 49 euro e 30 rate da 15 euro. TIM offre nel pacchetto anche 2GB di traffico Internet aggiuntivo.

Huawei P20 Pro è acquistabile anche con TIM Next Ulimited, un’offerta che include chiamate illimitate e 16GB di traffico internet mensile con la possibilità di cambiare smartphone ogni anno. Per avere questo smartphone TIM richiede un anticipo di 149 euro e poi 32 rate mensili da 39,90 euro. Per il Huawei P20, invece, i clienti dovranno pagare 32 rate da 39,90 euro ma nessun anticipo.

Huawei P20 e P20 Pro con Vodafone

I nuovi nati di casa Huawei potranno essere acquistati attraverso la nuova offerta “Vodafone Full Pack” che offre 1000 minuti di chiamate al mese, 9GB di traffico Internet 4G con la possibilità di utilizzare lo smartphone come hot spot e le Vodafone Pass Social&Chat e Video.

Huawei P20 potrà essere acquistato con un anticipo di 99,99 euro e 30 rate mensili da 24,99 euro comprensive dell’offerta “Vodafone Full Pack”. Per il Huawei P20 Pro l’anticipo rimane sempre di 99,99 euro, mentre le rate mensili salgono a 29,99 euro.

Huawei P20 e P20 Pro con Wind Tre

Wind permette di acquistare i nuovi smartphone di Huawei attraverso la formula “Telefono Incluso” che è dedicata sia ai clienti ricaricabili che abbonamento. Huawei P20 potrà essere acquistato con un anticipo di 99,90 euro e con il pagamento di 30 rate da 10 euro. Il Huawei P20 Pro, invece, costerà solamente 5 euro in più al mese. Nell’offerta sono inclusi anche 10GB di traffico Internet mensile aggiuntivo.

L’offerta prosegue anche in casa 3 Italia. Il Huawei P20 Pro potrà essere acquistato attraverso i piani ALL-IN Prime (1000 minuti, 1000 SMS e 10 GB), ALL-IN Master (2000 minuti, 1000 SMS e 20 GB) e ALL-IN Power (chiamate illimitate, 1000 SMS e 100 GB). Previsto un anticipo rispettivamente di 149 euro, 119 euro e 69 euro oltre ad un canone mensile di 7, 10 e 19 euro. La rata per il telefono è sempre pari a 15 euro.

L’offerta per il Huawei P20 è identica con la sola differenza che la rata del telefono cala a 10 euro al mese.