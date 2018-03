Huawei annuncia il nuovo Y7 Prime 2018

Luca Colantuoni,

Dopo aver annunciato i top di gamma P20 e P20 Pro durante l’evento organizzato a Parigi, il produttore cinese ha svelato un altro smartphone Android con schermo FullView. Il nuovo Huawei Y7 Prime 2018 è un modello di fascia bassa con alcune caratteristiche in comune con il recente Y9 (2018). Al momento non è noto se il dispositivo arriverà in Italia.

Lo Huawei Y7 Prime 2018 possiede un telaio in alluminio e un display da 5,99 pollici con risoluzione HD+ (1440×1720 pixel) e dunque con rapporto di aspetto 18:9, un formato ormai offerto anche nei prodotti più economici, in quanto permette di incrementare l’area di visualizzazione riducendo lo spessore delle cornici. Il lettore di impronte digitali è stato quindi spostato sul retro, dove l’utente troverà anche la doppia fotocamera con sensori da 13 e 2 megapixel che consente di applicare l’effetto bokeh.

La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 8 megapixel e può essere sfruttata anche per lo sblocco dello smartphone tramite riconoscimento facciale. Non mancano ovviamente le funzionalità per l’editing automatico o manuale degli scatti e per sovrapporre gli sticker alle immagini utilizzando le AR Lens. La dotazione hardware comprende inoltre un processore octa core Snapdragon 430, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD.

La connettività è garantita dai moduli WiFi, Bluetooth, GPS, NFC e LTE. Sono presenti un slot ibrido per microSD e due SIM, il jack audio da 3,5 millimetri e una batteria da 3.000 mAh che offre un’autonomia di 13 ore di riproduzione video e 58 ore di riproduzione musicale. Il sistema operativo è Android 8.0 Oreo con interfaccia EMUI 8.0. Tre i colori disponibili al lancio: blu, nero e oro. Il prezzo non è stato comunicato, ma si prevede una cifra inferiore ai 250 euro.