iPad 2018: la RAM è di 2 GB

Marco Grigis,

Emergono nuovi dettagli sul nuovo iPad classico compatibile con Apple Pencil, presentato martedì da Apple e già ribattezzato iPad 2018 dagli utenti. Grazie ai primi test di benchmark condotti da iMore, è infatti possibile apprendere alcune informazioni aggiuntive sull’hardware scelto per il tablet, a partire dal quantitativo di RAM disponibile: 2 GB.

iPad 2018 rappresenta di certo una rivoluzione per le consuete strategie di Cupertino: con questo tablet, infatti, la società ha deciso di estendere il supporto ad Apple Pencil anche ai modelli economici della sua linea, questi ultimi proposti a un prezzo ancora più concorrenziale. Sul fronte dell’hardware, tuttavia, la differenziazione con il precedente modello pare non sia così marcata.

Fatta eccezione per il fondamentale supporto alla penna digitale, iPad 2017 e iPad 2018 rappresentano due device molto simili nelle caratteristiche. Oltre al medesimo design, incorporano infatti entrambi 2 GB di RAM, nonché medesime fotocamere. A cambiare, tuttavia, è il processore: il modello dello scorso anno monta un A9, mentre il neonato tablet un A10 Fusion, lo stesso installato in iPhone 7.

E le performance sono proprio sovrapponibili a iPhone 7, così come i test di benchmark rivelano. Il punteggio a core singolo è di 3.254 punti, lievemente inferiore a iPhone 7, mentre quello a multi-core è di 5.857, più di iPhone 7 Plus, nonostante quest’ultimo possa contare su ben 3 GB di RAM. La performance è ovviamente più distante in relazione alla linea degli iPad Pro, soprattutto sul fronte del multitasking: iPad 2018 gestisce in modo egregio Split Screen con due applicazioni, mentre iPad Pro può amministrare senza rallentamenti un numero superiore di finestre.

Detto questo, iPad 2018 rimane un prodotto estremamente interessante, soprattutto per coloro che desiderano approfittare delle peculiarità di Apple Pencil, senza tuttavia spendere troppo per un iPad Pro. E con un prezzo di partenza di 359 euro, il modello è certo che ripeterà il successo dell’edizione 2017, uno dei tablet Apple più venduti di sempre secondo i principali analisti di settore.