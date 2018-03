iRobot Roomba 605 in offerta su Amazon

Floriana Giambarresi,

Un valido robot per la pulizia domestica, che aspira lo sporco dai pavimenti e dai tappeti, anche lungo i bordi e negli angoli, muovendosi intelligentemente nell’abitazione: denominato Roomba 605, il modello base della nota e apprezzata marca iRobot è in giornata odierna protagonista di un’offerta su Amazon, che lo rende disponibile a 244 euro spedizione inclusa.

Comodo e intelligente, iRobot Roomba 605 riconosce gli ostacoli e pulisce la casa in autonomia, liberandola da briciole, capelli, peli degli animali domestici fino allo sporco più fine. Il robot aspirapolvere è dotato di due spazzole pulenti, una progettata per sollevare lo sporco e l’altra per raccoglierlo, e di diversi sensori che gli consentono di pulire sotto e attorno ai mobili, senza trascurare gli angoli e senza incastrarsi.

Trattandosi del modello entry level, il dispositivo non è programmabile ma sarà sufficiente premere il tasto Clean, ben visibile nella parte frontale, per far sì che inizi a svolgere il suo dovere. Lo sporco viene raccolto dentro a un cassetto che sarà necessario svuotare ogni qualvolta sarà pieno, mentre per quanto concerne la batteria in dotazione, Roomba è sempre pronto quando se ne ha bisogno: essendo un prodotto per la smart home, ritorna automaticamente alla stazione di ricarica alla fine del ciclo di pulizia o quando necessita di una ricarica.

Roomba 605 si configura così come un prodotto destinato a chi desidera facilitarsi la vita domestica, pulendo con efficacia sia pavimenti che tappeti, anche quando si hanno animali domestici. Un valido aiutante per risolvere il problema di polvere e capelli in giro per casa, in altre parole: aiuto di cui è possibile dotarsi approfittando dell’offerta di oggi sul noto e-commerce.