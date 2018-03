Terry Myerson lascia Microsoft

Luca Colantuoni,

Microsoft ha comunicato l’avvio di una profonda riorganizzazione interna, la più grande da quando alla guida dell’azienda c’è Satya Nadella. Il CEO ha inviato una email a tutti i dipendenti per illustrare le novità, una delle quali riguarda l’attuale Vice Presidente della divisione Windows and Device Group. Dopo 21 anni di servizio, Terry Myerson ha infatti deciso di lasciare Microsoft.

Myerson è diventato un dipendente dell’azienda di Redmond nel 1997, quando la sua Intersé Corporation è stata acquisita dal gigante statunitense. Dopo aver guidato il team che sviluppa Microsoft Exchange e successivamente il team Windows Phone è stato promosso Vice Presidente della divisione Windows and Device Group che include Windows, Xbox, Surface e HoloLens. Satya Nadella ha ringraziato Myerson per il suo contributo, in particolare per aver trasformato Windows in un sistema operativo moderno e sicuro. Windows 10 rappresenta in pratica la sua eredità. Prima dell’addio aiuterà tuttavia il CEO durante la transizione che avrà luogo nei prossimi mesi.

Le competenze del gruppo Windows and Device sono state suddivise tra due nuovi team, ovvero Experiences & Devices e Cloud + AI Platform. Il primo, guidato da Rajesh Jha, si occuperà di Windows, Office 365 e applicazioni di terze parti con l’obiettivo di creare un’esperienza unificata su tutti i dispositivi. Il secondo, guidato da Scott Guthrie, si occuperà di infrastrutture cloud e intelligenza artificiale.

Panos Panay è stato nominato Chief Product Officer, mentre Joe Belfiore continuerà a guidare il team Windows. Jason Zander è stato invece promosso Vice Presidente del team Azure. Rimane infine al suo posto Harry Shum che continuerà a guidare il team AI + Research. La riorganizzazione completa si può leggere nella email di Nadella.