Xiaomi Mi 7 Plus, lettore di impronte in-display?

Il produttore cinese ha recentemente presentato il Mi MIX 2S, un top di gamma con il notch nella parte superiore dello schermo. Lo stesso design potrebbe essere utilizzato sul prossimo Xiaomi Mi 7 Plus, del quale è stata scoperta un’altra interessante caratteristica, ovvero il lettore in impronte digitali in-display.

La stampa specializzata aveva ipotizzato l’annuncio del Mi 7 durante il Mobile World Congress 2018 di Barcellona. Il produttore cinese ha invece dato la precedenza al Mi MIX 2S. Secondo una fonte che afferma di conoscere i piani di Xiaomi, il lancio del Mi 7 è stato posticipato per aggiungere sia il famoso notch che il meno diffuso lettore di impronte digitali sotto lo schermo. Il sensore biometrico in-display è presente in pochi smartphone (Vivo X20 Plus UD/X21 UD e Huawei Porsche Design Mate RS), in quanto la tecnologia non è ancora matura.

Gli esperti di XDA Developers hanno individuato riferimenti al sensore nel firmware preliminare del Mi 7. In particolare sono stati scoperti i nomi dei possibili produttori, ovvero Synaptics e Goodix. Questi riferimenti sotto tuttavia scomparsi in una versione successiva del software, per cui il Mi 7 potrebbe avere un lettore tradizionale (sul retro). La soluzione in-display dovrebbe essere adottata per il Mi 7 Plus. Altre differenze tra i due modelli saranno certamente la diagonale dello schermo 18:9 e la capacità della batteria.

Per la restante dotazione hardware si prevedono un processore Snapdragon 845, 6 GB di RAM, 64/128 GB di memoria flash, dual camera posteriore da 12 e 20 megapixel con zoom ottico, sistema operativo Android 8.1 Oreo con interfaccia MIUI 9. Nei prossimi giorni arriveranno probabilmente nuove informazioni sui due smartphone.