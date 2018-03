Marco Grigis,

iOS 11.3 è finalmente arrivato. Nella tarda serata di ieri, infatti, il gruppo di Cupertino ha reso disponibile per il download l’utile aggiornamento per i suoi iDevice, completo di numerose novità per gli utenti. Una release anticipata nel pomeriggio dall’apertura del canale video su Apple Music, con l’apparizione di tantissimi videoclip musicali per gli abbonati al servizio. Ma quali sono le novità di questo aggiornamento?

Come consuetudine, per accedere alla procedura d’upgrade è sufficiente recarsi nelle impostazioni Generali del proprio dispositivo, si tratti di un iPhone, un iPad oppure di un iPod Touch, quindi scegliere la voce Aggiornamento Software. In alternativa, è possibile collegare l’iDevice al proprio computer per seguire la procedura guidata, compresa di backup, tramite iTunes.

Sono moltissime le novità che iOS 11.3 offre agli utenti, a partire da nuove esperienze per la realtà aumentata. Con iOS 11, Apple ha reso disponibile il suo ARKit, per lo sviluppo di applicazioni di terze parti che possano approfittare al meglio delle peculiarità dell’AR. Oggi arriva il supporto alle superfici verticali, come parete e sedie, nonché la possibilità di mappare gli ambienti e gli oggetti dalle forme irregolari, ad esempio i tavoli tondi. Non è però tutto, poiché ora ARKit può individuare immagini 2D come cartelli e manifesti, inglobandoli nell’esperienza della realtà aumentata e proponendo interazioni creative, nel mentre si potrà sfruttare il 50% in più di risoluzione della fotocamere e un autofocus più efficace.

Per i possessori di un iPhone X, arrivano delle nuove Animoji, tra cui un orso, un drago, un teschio e un leone. Viene migliorata anche la possibilità di registrare video con le Animoji, per la produzione di messaggi multimediali o per approfittare del trend virale del karaoke. Per tutti gli smartphone pari o superiori a iPhone 6, invece, arriva la tanto attesa funzione per la gestione della batteria, con la possibilità di disattivare le limitazioni di performance quando l’approvvigionamento energetico è ridotto.

Negli Stati Uniti e in Canada, Apple ha approfittato di questa release anche per introdurre Business Chat, una funzione di messaggistica che permette agli utenti di dialogare direttamente con le aziende, effettuare un acquisto con Apple Pay e ricevere assistenza. Health Records, nel frattempo, aiuta i pazienti di 40 strutture sanitarie a stelle e strisce, permettendo di visualizzare sul proprio iPhone tutti i dati medici disponibili da più fonti, per tenere sempre sotto controllo il proprio status di salute.

iOS 11.3, infine, introduce informazioni aggiornate sui dati e sulla privacy, affinché gli utenti possano capire in modo ancora più semplice come le loro informazioni vengano gestite, e soprattutto protette, durante l’uso dei servizi Apple.