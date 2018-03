eGPU su macOS: supporto limitato a schede AMD

Marco Grigis,

Il rilascio di macOS 10.13.4, quarta major release di High Sierra, ha finalmente introdotto il supporto alle GPU esterne tramite porta Thunderbolt, così come annunciato da Apple qualche mese fa. La società di Cupertino ha da poco pubblicato un documento di supporto, specificando quali schede grafiche di terze parti siano al momento compatibili: a oggi, solo alcuni esemplari AMD possono essere impiegati in box esterni. Nessuna scheda grafica NVIDIA è supportata, ma ciò non esclude possano essere scelte in futuro con speciali aggiornamenti software.

Così come già accennato, il sistema introdotto con macOS High Sierra 10.13.4 permette di impiegare, in modo semplice e privo di lag, schede grafiche esterne su alcuni Mac supportati, tra cui i MacBook Pro prodotti nel 2016 e nel 2017, gli iMac 4K e 5K del 2017 e iMac Pro. Stando a quanto reso noto da Apple nel suo documento di supporto, il sistema è al momento compatibile soltanto con alcune GPU della famiglia AMD, anche se non si esclude in futuro un’estensione verso l’universo NVIDIA.

Le schede grafiche esterne oggi compatibili sono le Radeon RX 570 e RX 580, le Radeon Pro WX 7100 e 9100, quindi le Radeon RX Vega 56, 64 e Vega Frontier Edition Air. Per quanto riguarda il box esterno, non vi sono particolari limitazioni, anche se Apple consiglia di usare prodotti testati di PowerColor, Sonnet e OWC.

Non è però tutto: la società di Apple Park suggerisce un’alimentazione di almeno 87W per l’alimentazione dei box, nonché un collegamento con la porta sinistra dei MacBook Pro, poiché quest’ultima può disporre di una maggiore ampiezza di banda. I dispositivi per la realtà aumentata o virtuale, come visori e similari, dovranno invece essere collegati direttamente alla scheda grafica.

Così come già accennato, con il tempo dovrebbero essere supportate altre schede grafiche, sempre con chipset AMD, mentre non è escluso le soluzioni NVIDIA possano essere aggiunte alla lista di compatibilità in futuro.