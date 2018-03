Huawei annuncia tre smartphone Enjoy 8

Luca Colantuoni,

Huawei ha recentemente presentato i nuovi top di gamma della serie P che verranno distribuiti nei principali paesi. Il produttore cinese offre anche modelli per specifici mercati, come i tre Enjoy 8 annunciati in Cina. Si tratta di dispositivi di fascia media e bassa con schermo FullView 18:9 e design piuttosto simile. Non è noto se arriveranno anche in Europa, eventualmente con nomi differenti.

Il modello entry level è lo Huawei Enjoy 8e. La dotazione hardware comprende un display da 5,7 pollici con risoluzione HD+ (1440×720 pixel), processore octa core Snapdragon 430, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 13 e 2 megapixel, mentre quella frontale ha una risoluzione di 5 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. Lo slot ibrido può ospitare la microSD e due nano SIM. Presenti inoltre il lettore di impronte digitali sul retro, il jack audio da 3,5 millimetri e una batteria da 3.000 mAh.

Lo Huawei Enjoy 8 possiede invece uno schermo da 5,99 pollici con risoluzione HD+, processore octa core Snapdragon 430, 3 o 4 GB di RAM e 32/64 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 13 e 2 megapixel, mentre quella frontale ha una risoluzione di 8 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. Lo slot ibrido può ospitare la microSD e due nano SIM. Presenti inoltre il lettore di impronte digitali sul retro, il jack audio da 3,5 millimetri e una batteria da 3.000 mAh.

Lo Huawei Enjoy 8 Plus, infine, ha uno schermo da 5,93 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), processore octa core Kirin 659, 4 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 256 GB. Per la doppia fotocamera posteriore sono stati scelti sensori da 13 e 2 megapixel, mentre la dual camera frontale ha sensori da 16 e 2 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. Lo slot ibrido può ospitare la microSD e due nano SIM. Presenti inoltre il lettore di impronte digitali sul retro, il jack audio da 3,5 millimetri e una batteria da 4.000 mAh.

Il sistema operativo installato sui tre smartphone è Android 8.0 Oreo con interfaccia EMUI 8.0. Enjoy 8e sarà in vendita dal 15 aprile ad un prezzo di 1.099 yuan. I prezzi di Enjoy 8, già sul mercato, sono 1.299 yuan (3GB+32GB) e 1.499 yuan (4GB+64GB). I prezzi di Enjoy 8 Plus, in vendita dal 3 aprile, sono 1.699 yuan (4GB+64GB) e 1.899 yuan (4GB+128GB).