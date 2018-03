macOS High Sierra 10.13.4: supporto per le eGPU

Marco Grigis,

Tornata interessante di aggiornamenti per Apple: dopo il rilascio di iOS 11.3, il sistema operativo per i dispositivi mobile del gruppo, la società di Cupertino ha reso disponibile anche macOS High Sierra 10.13.4. Tra le novità, oltre ad alcuni fix relativi alle vulnerabilità di Spectre, anche l’attesissimo supporto alle eGPU.

La nuova release di macOS High Sierra può essere scaricata, così come di consuetudine, dalla sezione Aggiornamento Software di Mac App Store, naturalmente tramite un Mac compatibile. La quarta major release del sistema operativo introduce delle interessanti novità, a partire dal fronte della sicurezza: vengono migliorate le performance e, non ultimo, risolte delle vulnerabilità relative a Spectre, una delle falle che di recente ha colpito i processori Intel di cui Apple, e altri produttori, si avvalgono.

La funzione più attesa, tuttavia, è quella relativa alle eGPU: con macOS High Sierra 10.13.4, infatti, sarà finalmente possibile sfruttare schede grafiche esterne, tramite la porta di comunicazione Thunderbolt. Questa possibilità non sarà però garantita a tutti i Mac attualmente aggiornati all’ultima versione del sistema operativo, ma sarà compatibile unicamente con i MacBook Pro prodotti ne 2016 e nel 2017, gli iMac 4K e 5K del 2017 e iMac Pro. Così come già rivelato dagli sviluppatori, il sistema implementato da Apple risulta molto veloce ed efficiente, tanto da escludere qualsiasi forma di lag e garantire un framerate elevatissimo, a seconda della GPU impiegata.

Tra le altre novità incluse nell’aggiornamento, il supporto per Business Chat negli Stati Uniti, la risoluzione di problemi grafici per alcune applicazioni con iMac Pro, la possibilità di riordinare in modo più semplice i propri segnalibri in Safari, la risoluzione di alcuni problemi di iMessage, miglioramenti per la privacy, la sicurezza e le performance globali.

Come già anticipato, macOS High Sierra 10.13.4 può essere scaricato da Mac App Store nella sezione dedicata all’aggiornamento del software. Chi volesse installare High Sierra per la prima volta, troverà sullo store l’apposito pacchetto già aggiornato all’ultima versione.