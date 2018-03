Moto G6, G6 Plus e G6 Play, tutte le specifiche

Luca Colantuoni,

Le indiscrezioni più recenti sui nuovi smartphone Motorola risalgono al mese di febbraio. In quell’occasione erano state pubblicate le principali specifiche dei Moto G6, G6 Plus e G6 Play. Su un sito ungherese sono ora apparse le immagini e la dotazione hardware completa dei tre modelli che dovrebbero essere annunciati all’inizio di aprile.

Caratteristiche comuni ai tre smartphone sono il telaio in alluminio e vetro, lo spessore ridotto delle cornici e lo schermo con rapporto di aspetto 18:9. I Moto G6 e Moto G6 Plus sono praticamente identici (il secondo ha un display leggermente più grande) con il lettore di impronte frontale e la doppia fotocamera posteriore, mentre il Moto G6 Play ha una fotocamera singola e il sensore biometrico sul retro, sotto il logo Motorola. Altra specifica in comune è il sistema operativo installato, ovvero Android 8.0 Oreo.

Il Moto G6 avrà uno schermo da 5,7 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), processore octa core Snapdragon 450, 3/4 GB di RAM, 32/64 GB di memoria flash, slot microSD, dual camera posteriore da 12 e 5 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel, connettività WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE, jack audio da 3,5 millimetri, porta micro USB e batteria da 3.000 mAh. Il Moto G6 Plus avrà invece uno schermo da 5,93 pollici con risoluzione full HD+ (2160×1080 pixel), processore octa core Snapdragon 630, 4/6 GB di RAM, 32/64 GB di memoria flash, slot microSD, dual camera posteriore da 12 e 5 megapixel, fotocamera frontale da 16 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE, jack audio da 3,5 millimetri, porta micro USB e batteria da 3.200 mAh.

Infine, il Moto G6 Play avrà uno schermo da 5,7 pollici con risoluzione HD+ (1440×720 pixel), processore octa core Snapdragon 430, 2/3 GB di RAM, 16/32 GB di memoria flash, slot microSD, fotocamera posteriore da 12 o 13 megapixel, fotocamera frontale da 5 megapixel, connettività WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE, jack audio da 3,5 millimetri, porta micro USB e batteria da 4.000 mAh. Sullo schermo è indicato il 3 aprile come possibile data di presentazione.