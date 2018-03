OnePlus 6, ecco perché ci sarà il notch

Luca Colantuoni,

Ormai è noto a tutti che il OnePlus 6 avrà un notch nella parte superiore dello schermo. Dopo i primi chiarimenti forniti dal co-fondatore Carl Pei arrivano ulteriori dettagli tecnici dal CEO Pete Lau. Il dirigente dell’azienda cinese ha spiegato i motivi della scelta e i vantaggi rispetto alle soluzioni adottate dai concorrenti (senza tuttavia fare i nomi). Nessuna informazione invece sulla data di presentazione.

La “moda” introdotta dal Apple con il suo iPhone X ha ormai contagiato tutti i produttori di smartphone Android. Il notch o cut-out, ovvero il piccolo ritaglio nella parte superiore del display è la soluzione che permette di sfruttare al massimo l’area di visualizzazione. Molti utenti chiedono schermi con una diagonale maggiore, senza incrementare la dimensione complessiva del dispositivo. La “tacca” rappresenta dunque la soluzione migliore, anche se ci sono pareri contrastanti sull’estetica.

Il CEO di OnePlus spiega che i componenti utilizzati nel nuovo smartphone non occupano l’intera larghezza della schermo, quindi è possibile ridurre lo spessore della cornice superiore, lasciando solo lo spazio per la fotocamera frontale, l’auricolare e i sensori. Teoricamente, il tradizionale modulo fotografico potrebbe essere spostato in un’altra posizione (come nello Xiaomi Mi MIX 2S) o sostituito da un modulo più piccolo (come nell’Essential Phone), ma in entrambi i casi verrebbe peggiorata la qualità delle foto e ridotta l’affidabilità del Face Unlock. Altre tecnologie, come la fotocamera pop-out, non sono ancora affidabili.

L’uso del notch permette di massimizzare l’area visibile, spostando le icone di stato e le notifiche più in alto. Tra l’altro lo spazio occupato dal notch non viene sfruttato durante l’uso standard. Il produttore ha scelto un display ottimizzato per questo particolare design e apportato le necessarie modifiche al sistema operativo OxygenOS. È stato inoltre aggiunta un’opzione che nasconde il notch durante l’uso dei giochi e la riproduzione dei video in orizzontale.