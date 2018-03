Cristiano Ghidotti,

Si chiama Tiangong-1, tradotto “Palazzo Celeste 1”, ed è una struttura da 8.500 Kg in viaggio a circa 28.000 Km/h che dallo spazio si appresta a discendere sulla Terra entro i prossimi giorni. È il primo prototipo di stazione spaziale cinese lanciato in orbita nel settembre 2011 e dal 2016 fuori dal controllo dell’agenzia spaziale del paese asiatico.

In queste ore si fa un gran chiacchierare di dove e in che modo la struttura effettuerà la sua discesa sul pianeta. Mettiamo da parte gli allarmismi e affidiamoci a quanto riporta chi ha competenza sul tema: la European Space Agency. L’ultimo aggiornamento pubblicato è di oggi (30 marzo 2018) e parla di una finestra per il rientro stimata tra la notte del 31 marzo e la prima serata dell’1 aprile. Effettuare altre previsioni, al momento, secondo l’ESA è un azzardo a causa delle molteplici variabili legate all’attività solare. L’Agenzia afferma infatti che un flusso di particelle ad alta velocità provenienti dalla stella ha raggiunto la Terra, senza però influenzarne il campo geomagnetico né modificando la densità degli strati superiori dell’atmosfera come stimato in precedenza.

Chi parla di un pericolo concreto per l’Italia centro-meridionale rischia di innescare un panico non giustificato. Come si può osservare nella cartina allegata di seguito, diffusa sempre dall’Agenzia Spaziale Europea, la fascia potenzialmente interessata dall’impatto si estende dal 43esimo parallelo Nord al 43esimo parallelo Sud, comprendendo l’intero continente africano, una fetta considerevole degli Stati Uniti, l’America Latina, L’Oceania, il Medio Oriente e buona parte dei paesi asiatici.

Focalizzando l’attenzione sul nostro paese, l’Agenzia Spaziale Italiana non esclude che uno o più frammenti di Tiangong-1 possano colpire il nostro territorio. Si parla comunque di una probabilità molto bassa: 0,02%. In ogni caso, riportiamo i consigli diffusi attraverso le pagine del sito ufficiale, pubblicati al termine dell’incontro tra ASI, Presidenza del Consiglio, Ministeri dell’Interno, della Difesa e degli Esteri, ENAC, ENAV, ISPRA e Commissione Speciale di Protezione Civile.