Volantino MediaWorld: Huawei P20, Pro e Lite

Filippo Vendrame,

MediaWorld ha lanciato il suo nuovo volantino delle offerte che sarà valido sino al prossimo 11 di aprile. Volantino molto ricco perchè spiccano alcune new entry molti importanti come il Huawei P20, il Huawei P20 Pro e il Huawei P20 Lite. Trattasi dei nuovi smartphone Android della casa cinese di fresca uscita che stanno riscuotendo da subito molti consensi, soprattutto i P20 e i P20 Pro per le loro altissime prestazioni fotografiche. Prezzi, rispettivamente, di 679 euro, 899 euro e 369 euro.

Tra gli smartphone spiccano anche l’iPhone 8 64GB a 749 euro e il Huawei P10 Lite a 209 euro. Non solo smartphone, comunque, in quanto se l’obiettivo è un nuovo PC con il sistema operativo Windows 10, MediaWorld propone diverse soluzioni tra cui il nuovo convertibile Lenovo Yoga 720 con processore Intel Core i5 di ottava generazione, 8GB di memoria RAM e 256GB di SSD al prezzo di 999 euro. Per gli amanti della fotografia, la catena di elettronica propone la reflex Canon EOS 1300D con borsa e scheda SD da 8GB a 399 euro.

Per gli amanti dell’avventura, spicca invece la GoPro Hero 5 Session a 219 euro. Per gli amanti dei gadget, MediaWorld propone il drone DJI Mavic Pro a 959 euro, oppure l’hoverboard Tekk a 199 euro.

Non manca nemmeno una ricca selezione di televisori di ultima generazione pensata per tutti coloro che amano godersi l’alta definizione dal salotto di casa. Per esempio, al riguardo si segnala il modello LG 43UJ634V con display 4K ad appena 399 euro.

Infine, si segnalano accessori per i PC ed elettrodomestici smart come l’aspirapolvere Roomba 895 di iRobot al prezzo di 549 euro.