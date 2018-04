Facebook Messenger, foto a 360 gradi e video in HD

Filippo Vendrame,

Su Facebook Messenger arrivano le foto a 360 gradi ed in video in HD. Per il social network le foto ed i video rivestono un’importanza strategica in quanto sono un modo per aggiungere un tocco di personalizzazione in più nelle chat di Messenger per renderle più creative ed accattivanti. Proprio per questo, alcuni mesi fa la società di Mark Zuckerberg aveva introdotto in Messenger il supporto alle immagini con risoluzione 4K che tanto sono piaciute agli iscritti.

All’inizio dell’anno, Facebook aveva evidenziato come la possibilità di inviare foto, video, adesivi e GIF in Messenger fosse molto popolare e proprio per questo ha deciso di introdurre, adesso, la possibilità di caricare e condividere foto a 360 gradi e i video in alta definizione. Grazie al supporto alle immagini a 360 gradi, gli iscritti potranno caricare all’interno della piattaforma foto immersive che permettono di mostrare agli utenti panorami mozzafiato ed ambienti con un punto di vista completamente differente.

Inoltre, proprio grazie al successo dell’introduzione del supporto alle foto con risoluzione a 4K, il social network ha deciso di permettere agli utenti di Messenger di condividere filmati in HD (720p). In questo modo, gli iscritti potranno sfruttare maggiormente le potenzialità dei moderni smartphone che permettono di registrare filmati eccellenti a questa risoluzione.

Messenger, foto a 360 gradi e video in HD: come procedere

Per provare queste nuove funzionalità è sufficiente installare l’ultima versione dell’app Messenger per iOS ed Android. Tuttavia, se il supporto alle foto a 360 gradi è accessibile per tutti, i video in HD sono disponibili solamente in Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Hong Kong, Giappone, Paesi Bassi, Norvegia, Romania, Singapore, Corea del Sud, Svezia, Svizzera, Taiwan, Regno Unito e Stati Uniti.

Per caricare una foto a 360 gradi su Messenger, tutti quello che gli utenti dovranno fare è impostare la fotocamera del telefono in modalità panorama e scattare una foto o acquisire una foto a 360 gradi utilizzando un’app fotografica dedicata a questo genere di scatti. Una volta acquisita la foto, sarà sufficiente caricarla su Messenger come una comune immagine.

Una volta online, la foto potrà essere “esplorata” muovendo lo smartphone oppure utilizzando il dito per muoversi al suo interno (o il mouse su Messenger.com).

Per condividere, invece, un video in HD, quello che sarà sufficiente fare è caricare un filmato a 720p direttamente dallo smartphone. Sia le foto a 360 gradi che i video HD sono facili da identificare in Messenger. Le foto saranno caratterizzate da un’icona a forma di bussola. I video, invece, disporranno di un marcatore che specificherà se sono in alta o in bassa definizione.

Facebook evidenzia, infine, che i video in HD potranno essere visti anche in bassa definizione se gli utenti li staranno visualizzando a schermo intero.