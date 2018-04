LG G7, online data di presentazione e uscita

Floriana Giambarresi,

LG avrebbe appena confermato ai media sudcoreani che il suo nuovo smartphone di punta, che dovrebbe chiamarsi LG G7, sarà presentato ufficialmente a fine aprile; le prenotazioni inizieranno una settimana più tardi mentre la disponibilità effettiva nei negozi avverrebbe a metà maggio.

LG G7 o qualsiasi altro nome che l’azienda decida di utilizzare dovrebbe essere il primo smartphone LG ad esser dotato di un display M-LCD, che si dice sia il 35% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto a un tradizionale pannello LCD. Pare che il nuovo telefono sarà disponibile al lancio in Corea del Sud attraverso tutti e tre i principali operatori telefonici del Paese, per poi arrivare anche sugli altri mercati, sebbene non sia ancora noto quando.

Inoltre, LG avrebbe confermato che LG G7 avrà un prezzo ragionevole, dal momento che la società è riuscita a ridurne i costi di produzione utilizzando i pannelli M-LCD invece degli OLED, più costosi da implementare e che fanno lievitare il prezzo dei device. A differenza dei pannelli OLED, i costi dell’M-LCD sono inferiori sebbene LG si aspetti di offrire lo stesso livello di efficienza e qualità. Altri importanti miglioramenti includerebbero molte funzionalità relative all’intelligenza artificiale come quelle a bordo dei modelli ThinQ.

Infine, LG G7 dovrebbe includere una dual camera nella parte posteriore del telefono e rappresentare la prima soluzione di LG in tal senso. Il doppio sensore sarebbe dotato di un’apertura focale f/1.5, con l’obiettivo di fornire immagini migliori e più luminose; non dovrebbe mancare il tanto chiacchierato notch, forse disattivabile via software, insieme a un processore Qualcomm Snapdragon 845 affiancato da 6 GB di RAM e una memoria interna da 64 GB o da 128 GB (nel modello G7 Plus).

Il sistema operativo in esecuzione sul telefono sarà Android 8.1 Oreo arricchito dall’interfaccia utente personalizzata di LG. In ogni caso, pare che LG G7 sia ormai proprio dietro l’angolo dunque dovrebbe mancare solamente qualche settimana per saperne di più sulle caratteristiche, funzionalità e prezzo.