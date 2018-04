Samsung annuncia il Notebook Odyssey Z

Luca Colantuoni,

Parallelamente alla presentazione dei nuovi processori Intel basati sull’architettura Coffee Lake sono stati annunciati diversi notebook equipaggiati con i modelli a sei core, tra cui il Samsung Notebook Odyssey Z. Il gaming laptop possiede un design molto originale e un innovativo sistema di raffreddamento. Al momento non è prevista la commercializzazione in Europa.

Il Notebook Odyssey Z possiede un telaio unibody in alluminio. Il design del laptop è molto particolare, in quanto la tastiera retroilluminata occupa la metà inferiore, mentre il touchpad è stato spostato sul lato destro. La metà superiore è occupata invece dal sistema di raffreddamento Z AeroFlow Cooling System formato da tre componenti: Dynamic Spread Vapor Chamber, the Z AeroFlow Cooling Design and the Z Blade Blower. Il sistema permette di mantenere la temperatura entro i limiti, allontanando l’aria calda attraverso le feritoie situate sotto lo schermo e sul retro del notebook.

La dotazione hardware comprende uno schermo da 15,6 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel), processori Intel Core i7 di ottava generazione (Coffee Lake a sei core), fino a 16 GB di memoria DDR4, SSD di tipo PCIe NVMe con capacità fino a 1 TB e scheda video NVIDIA GeForce GTX 1060 con 6 GB di memoria GDDR5 dedicati. Lungo i lati ci sono due porte USB 3.0, una porta USB 2.0, una USB Type-C, uscita HDMI, porta Gigabit Ethernet e uscita cuffie.

La batteria ha una capacità di 54 Wh. Sono inoltre presenti la webcam HD e due altoparlanti da 1,5 Watt. Dimensioni e peso sono 375,6x255x17,9 millimetri e 2,54 Kg, rispettivamente. Il sistema operativo è Windows 10. Il Notebook Odyssey Z (colore Titan Silver) sarà in vendita nei prossimi giorni in Corea e Cina, quindi arriverà negli Stati Uniti nel terzo trimestre. Il prezzo non è stato comunicato.