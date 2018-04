Sony, due nuovi TV 4K HDR con funzioni Smart

Floriana Giambarresi,

A partire da questa primavera saranno disponibili sul mercato due nuovi TV Sony in qualità 4K e HDR, con un’ampia gamma di funzioni smart. Trattasi del Sony XF83 e Sony XF70, che la nota casa produttrice ha appena annunciato in via ufficiale.

Caratterizzato dalla presenza di un ampio display dalla diagonale di 60 o 70 pollici (a scelta), il modello di TV Sony XF83 dispone di numerose tecnologie integrate con l’obiettivo di rendere colori e contrasto ancora più realistici, ridurre il rumore e mostrare immagini maggiormente definite. Si comanda con telecomando e controllo vocale e a bordo vi è il sistema Android TV, che consente di accedere in maniera immediata a film, serie TV, programmi TV e migliaia di app online.

Grazie alla connettività a Internet, è inoltre possibile guardare programmi e film da Google Play Movies & TV, da servizi come Netflix, Amazon Prime Video, YouTube e altri canali. Esperienza simile a quella offerta dal modello Sony TV XF70, che integra invece un browser internet consentendo in tal modo la fruizione delle più famose app di streaming, e dei videogiochi preferiti tramite le console PlayStation 4 e PS4 Pro, con la definizione dell’HDR laddove supportata dai contenuti. Quest’ultimo modello declina l’esperienza del 4K HDR in quattro diversi formati, ovvero da 43, 49, 55, 65 pollici per adattarsi a tutti i salotti e venire incontro a ogni esigenza.

Dal punto di vista del design, si ha in entrambe i modelli una base dal design intelligente per nascondere i cavi e tenerli al sicuro, e una cornice sottilissima. Le due TV Sony 4K HDR perverranno sul mercato italiano all’inizio della primavera ma non si ha ancora alcuna informazione circa i prezzi a cui sarà possibile acquistarle.