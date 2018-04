Amazon Music Unlimited: raddoppiati gli iscritti

Amazon Music è la terza piattaforma di streaming musicale al mondo per ordine di grandezza, dietro a Spotify e Apple Music. Sebbene il gruppo di Jeff Bezos non abbia fornito indicazioni precise sul numero di utenti che hanno scelto di effettuare la sottoscrizione a pagamento alla formula Unlimited, un’intervista rilasciata da Steve Boom (VP della divisione) lascia intuire quanto la crescita del servizio sia stata repentina nell’ultimo periodo.

Si parla di “decine di milioni” di iscritti premium a Unlimited, con un numero più che raddoppiato nel corso degli ultimi sei mesi. Due i fattori che hanno contribuito a innescare e trainare la tendenza: l’aumento di coloro che scelgono di abbonarsi a Prime e la sempre più capillare diffusione degli smart speaker della linea Echo con l’intelligenza artificiale dell’assistente Alexa integrata. Un fronte, quest’ultimo, sul quale Amazon continua a lavorare, come dimostra l’annuncio odierno relativo all’inclusione della riproduzione di musica e trasmissioni radio nelle Routines dell’IA. Questo un estratto dell’intervento di Boom.

È stato scritto molto a proposito dello streaming e degli smart speaker, ma tutti gli articoli ancora ne parlano come di che avverrà in futuro. Sappiamo invece bene che sta accadendo ora. Non avremmo potuto crescere così tanto se non stesse già accadendo.