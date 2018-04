Su Amazon.it sbarcano i Virtual Dash Button

Floriana Giambarresi,

Da oggi, su Amazon.it, sono disponibili i Virtual Dash Button, dei pulsanti virtuali che permettono di trovare rapidamente e riordinare i propri prodotti preferiti con un semplice clic tramite l’app per dispositivi mobile o il sito Web. A disposizione dei clienti Amazon Prime, la loro creazione e utilizzo è del tutto gratuito.

Dopo l’aumento dell’abbonamento annuale ad Amazon Prime, giunge così una nuova, comoda possibilità per chi ha sottoscritto il servizio premium qui in Italia. In seguito a un ordine ripetuto dello stesso prodotto, il noto e-commerce creerà in automatico un Virtual Dash Button per consentire di riacquistarlo nel tempo semplicemente premendo il pulsante; attraverso un’apposita pagina si avrà comunque libera scelta nell’organizzare, aggiungere etichette o cancellare i propri bottoni.

Ad esempio, chi ordina spesso i detersivi per la pulizia della casa su Amazon.it potrà ora rifornirsi semplicemente cliccando sul bottone, così come chi sceglie di acquistare videogiochi sulla piattaforma di Jeff Bezos, per non farsi mai mancare una novità.

Si possono creare quanti Virtual Dash si desidera, associati ai milioni di prodotti idonei alla spedizione Prime, veloce e gratuita. Raccolti nella pagina dedicata “I tuoi Dash Button”, visibile su desktop o mobile, questi pulsanti diventano così una lista della spesa personalizzata e cliccabile: ogni utente potrà vedere il prezzo del prodotto con una rapida occhiata e confermare l’ordine immediatamente o meno.

Come funzionano i Virtual Dash Button

Ogni Virtual Dash Button è associato a un prodotto specifico, cosicché l’utente possa ordinare i propri prodotti preferiti in modo rapido, semplicemente premendo un bottone. Tutti gli ordini effettuati con i Virtual Dash Button vengono spediti velocemente e senza costi aggiuntivi con il servizio Amazon Prime.

Come aggiungere un nuovo Virtual Dash Button

Per aggiungere un nuovo Virtual Dash Button, è sufficiente cercare su Amazon.it il prodotto che si desidera, visitare la pagina prodotto e accertarsi che rientri nel servizio di spedizione con Amazon Prime e quindi cliccare su “Aggiungi ai tuoi Dash Button”, disponibile a destra, nella sezione “Aggiungi al carrello”. Amazon comunque aggiunge automaticamente un Dash Button virtuale per i prodotti che l’utente ha riordinato più volte e che dunque ritiene possa voler riacquistare nel tempo.

Per eliminare un Virtual Dash Button, è sufficiente cliccare sul nome o sul logo della marca, e quindi su “Elimina il tuo Dash Button”.

Un’altra tipologia di Dash Button

Volendo, è anche possibile acquistare un dispositivo Dash Button con connessione Wi-Fi da tenere a casa, così da non farsi mai mancare i prodotti che si usano di più.