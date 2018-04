ASUS Zephyrus M, gaming laptop senza compromessi

Luca Colantuoni,

In concomitanza all’annuncio dei nuovi Intel Core di ottava generazione (Coffee Lake), ASUS ha aggiornato il suo catalogo ROG (Republic Of Gamers) dedicato ai videogiocatori, svelando il notebook Zephyrus M con processore a sei core e scheda video NVIDIA. Il precedente modello è disponibile in Italia, quindi anche la new entry dovrebbe arrivare nel nostro paese.

Lo Zephyrus M (GM501) è il gaming laptop con processore Intel Core i7-8750H più sottile del mondo. La differenza principale, visibile all’esterno, riguarda il layout più tradizionale della tastiera con il touchpad nella parte inferiore (nel primo modello era sul lato destro). La dotazione hardware comprende uno schermo IPS da 15,6 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e frequenza di refresh pari a 120 o 144 Hz, fino a 32 GB di RAM DDR4-2666, SSD M.2 NVMe fino a 256 GB, SSHD Seagate FireCuda da 1 TB e scheda video NVIDIA GeForce GTX 1060/1070 con 6/8 GB di memoria GDDR5 dedicata.

Il sistema di raffreddamento AAS (Active Aerodynamic System), formato da dissipatori, heat-pipe e ventole allontana il calore da CPU e GPU, mentre l’aria più fredda entra dalle feritoie che si aprono nella parte inferiore della tastiera (retroilluminata). La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Gigabit Ethernet e Bluetooth 4.1. Sono presenti inoltre webcam HD, quattro porte USB 3.1 Type-A, una porta USB 3.1 Type-C, uscita HDMI e jack audio da 3,5 millimetri.

Lo Zephyrus M sarà disponibile in Canada e Stati Uniti nel corso delle prossime settimane. I prezzi sono compresi tra 1.499 e 2.199 dollari. ASUS ha aggiornato anche il precedente Zephyrus (GX501), integrando un display a 144 Hz e il processore Intel Core i7-8750H. Tutte le altre specifiche sono rimaste invariate. Il prezzo base è 2.699 dollari.