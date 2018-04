Firefox Reality, nuovo browser per la realtà mista

Luca Colantuoni,

La maggioranza degli utenti accede ad Internet tramite PC, tablet e smartphone. Nei prossimi mesi arriveranno sul mercato diversi visori (standalone e non) per la cosiddetta realtà mista (virtuale e aumentata), quindi Mozilla ha deciso di sviluppare da zero una particolare versione del suo browser. Firefox Reality eredita tutte le caratteristiche della versione standard, ma l’interfaccia è stata ottimizzata per questa tipologia di dispositivi.

La fondazione lavora da tempo all’integrazione delle tecnologie AR e VR nel suo browser (WebVR è già supportato dalla versione 55). Firefox Reality rappresenta invece il primo passo verso un’esperienza di navigazione “immersiva” e soprattutto cross-platform. Attualmente sono disponibili diversi browser, ma tutti proprietari e specifici per una determinata piattaforma (Oculus per Samsung Gear VR, Chrome per Google Daydream e Microsoft Edge per Windows Mixed Reality). Firefox Reality sarà invece compatibile con tutti i dispositivi e tutte le piattaforme.

Il browser sarà ovviamente open source, quindi chiunque può esaminare il codice sorgente e adattarlo in base alle proprie necessità. Aspetto molto importante sarà il rispetto della privacy degli utenti. Ovviamente verranno utilizzate tutte le tecnologie di Firefox Quantum. Nel video seguente è visibile una demo in esecuzione sul visore HTC Vive Focus. L’interfaccia è piuttosto semplice e l’interazione avviene tramite controller.

Nel corso delle prossime settimane verranno fornite nuove informazioni sul browser e sulle varie funzionalità in arrivo, come gesture e interazione vocale. Anche se Firefox Reality è stato progettato per i futuri visori AR e VR standalone, durante la fase iniziale di sviluppo è possibile eseguire il browser anche su Google Daydream e Gear VR.