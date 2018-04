Samsung aggiorna i Gear Fit2 e Fit2 Pro

Luca Colantuoni,

Dopo aver aggiornato lo smartwatch Gear S2, Samsung ha rivolto l’attenzione ai fitness tracker Gear Fit2 e Fit2 Pro, rilasciando un importante aggiornamento software che migliora il monitoraggio dell’attività fisica e semplifica la visualizzazione dei principali parametri.

L’aggiornamento include due nuove funzionalità introdotte con il recente Gear Sport, ovvero Weight Management e Fitness Program che possono essere sfruttate insieme all’applicazione Samsung Health installata sullo smartphone. Weight Management permette di tenere sotto controllo il peso corporeo attraverso la visualizzazione degli esercizi giornalieri e il consumo di cibo. L’utente può quindi verificare le calorie ingerite e consumate. Fitness Program, invece, consente di collegare il fitness tracker allo smartphone e sincronizzarlo con la TV, sulla quale vengono mostrati i video degli esercizi.

Samsung ha apportato inoltre varie modifiche alle schermate dei dispositivi. Il Workout Screen è ora più facile da leggere, in quanto mostra tre parametri a scelta in base al tipo di esercizio, ad esempio distanza percorsa, calorie bruciate e battiti cardiaci. Gli esercizi preferiti possono essere memorizzati nel widget Multi-workouts per un accesso più rapido. Il widget Health Summary, infine, visualizza il riepilogo giornaliero, quindi l’utente può monitorare i progressi.

L’update per Gear Fit2 e Fit2 Pro è disponibile per il download mediante l’app Samsung Gear.