Tesla manca nuovamente gli obiettivi della Model 3

Filippo Vendrame,

Tesla ha mancato ancora una volta gli obiettivi di produzione della Model 3. Il target, già visto al ribasso, di riuscire ad arrivare a produrre 2500 Model 3 a settimana entro la fine del mese di marzo 2018 non è stato raggiunto. I numeri sono ufficiali ed arrivano all’interno dei dati dell’ultima trimestrale dell’azienda di Elon Musk. Attualmente, Tesla riesce a produrre 2.000 Model 3 a settimana ma l’azienda si dice ancora fiduciosa di arrivare al target di 5.000 unità entro la metà dell’anno.

A voler vedere il bicchiere mezzo pieno si può comunque evidenziare come i progressi di produzione siano significativi anche se molto lontani da quanto promesso mesi fa. Elon Musk, in origine, aveva infatti fissato il target di produzione di 5.000 auto a settimana per la fine del 2017. Tuttavia, riuscire a costruire un’auto di serie in grandi numeri non è facile per un’azienda abituata a costruire modelli con un tasso di produzione ben più limitato. Il lavoro da fare è comunque ancora molto. Dall’inizio del 2018 sono state prodotte 9.766 Model 3 e la coda delle prenotazioni è davvero ancora lunghissima. Sebbene non ci siano numeri ufficiali, le Model 3 prenotate dovrebbero essere più di 400.000. Se Tesla non sarà in grado di accelerare con decisione la produzione, l’attesa per molti possibili acquirenti potrebbe essere ancora molto lunga.

Nonostante, comunque, i problemi di produzione della Model 3, le vetture sino a qui prodotte sono bastate per raggiungere il traguardo dell’auto elettrica più venduta negli Stati Uniti.

La Model 3, si ricorda, è un’auto elettrica a guida autonoma sviluppata per poter raggiungere un bacino di utenti molto più ampio di quello delle Model S e delle Model X che presentano prezzi ben maggiori. La Model 3 può essere acquistata, infatti, a partire da 35 mila dollari. In Europa questa autovettura non è ancora arrivata e quindi non è possibile sapere con precisione quale sarà il suo costo reale. Nel vecchio continente, se la produzione continuerà a crescere, potrebbe arrivare verso la fine del 2018 o all’inizio del 2019.

Per quanto riguarda i restanti dati della trimestrale, Tesla ha riferito di aver costruito un totale di 24.728 auto tra Model S e Model X.