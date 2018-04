Amazon Fire 7 e HD 8, Alexa in modalità hands-free

Luca Colantuoni,

Amazon ha annunciato un’importante novità per i suoi tablet Fire più economici. Chi possiede gli ultimi modelli da 7 e 8 pollici può interagire con Alexa senza toccare il dispositivo, quindi in modalità “hands-free”. La funzionalità, accessibile finora solo sul Fire HD 10, permette di utilizzare i tablet in modo simile agli Echo Show e Echo Spot. Purtroppo l’assistente personale non parla ancora italiano.

Alexa Hands-Free Mode può essere attivato sui Fire 7 e Fire HD 8 di settima generazione con Fire OS 5.6.1.0 o versioni successive. È sufficiente scegliere l’opzione corrispondente nelle impostazioni o nel menu di accesso rapido visibile con uno swipe dall’alto verso il basso sulla schermata Home. C’è tuttavia una limitazione per questi tablet. Alexa riconoscerà la voce dell’utente solo se lo schermo è acceso o se è spento, ma collegato alla presa di corrente. La connessione alla porta USB del computer non è sufficiente essendo a bassa potenza.

Alcune funzionalità di Alexa non sono disponibili se l’utente ha impostato un PIN o una password sul tablet. È comunque possibile disattivare la modalità “hands-free” quando il dispositivo è bloccato. Se nell’abitazione ci sono più device compatibili associati allo stesso account Amazon, Alexa risponderà da quello più vicino all’utente, grazie alla tecnologia ESP (Echo Spatial Perception).

L’assistente personale può essere utilizzato anche nei tablet Fire di quarta, quinta e sesta generazione, ma solo tenendo premuto il pulsante Home finché non appare una linea di colore blu. Amazon non ha ancora comunicato quando Alexa arriverà in Italia.