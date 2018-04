Marco Grigis,

Annunciato un accordo davvero interessante per l’universo dello streaming, con l’avvio di una partnership fra Amazon Prime Video, la piattaforma del colosso del commercio elettronico, e Rai. Sul servizio di streaming appariranno alcune delle serie TV, dei film e dei programmi per ragazzi più amati dell’emittente italiana, un’offerta che andrà ad arricchire il già esteso catalogo di Prime Video.

Gli abbonati italiani al servizio Amazon Prime Video, incluso nel classico abbonamento Prime, potranno approfittare di alcune delle migliori produzioni targate Rai. A partire da “I Medici”, la produzione internazionale ideata da Frank Spotnitz e Nicholas Meyer, acclamata dalla critica e con attori del calibro di Dustin Hoffman e Richard Madden. Segue quindi “Rocco Schiavone”, la serie tratta dalla produzione di Antonio Manzini, incentrata sulle vicissitudini di un vicequestore romani costretto a lavorare ad Aosta. Su un simile filone anche “Il Cacciatore”, serie di Rai 2 dedicata al magistrato antimafia Saverio Barone, dopo le stragi di Capaci e Via D’Amelio.

Non è però tutto, poiché il catalogo comprenderà anche “Non Uccidere”, “Il Giovane Montalbano”, “Sotto Copertura”, “I Bastardi di Pizzofalcone”, “La Mafia Uccide Solo d’Estate – La Serie”, “L’Allieva”, “Boris Giuliano”, “Non Mi Arrendo”, “Il Sistema”, “Narcotici: Caccia al Re e Sfida Al Cielo”. Questi titoli si aggiungeranno a quelli già presenti sulla piattaforma, come “L’Ispettore Coliandro”, “Braccialetti Rossi, “Il Paradiso delle Signore” e “Grand Hotel”.

Sul fronte delle produzioni per ragazzi, arrivano “Pimpa”, “Topo Tip”, “Extreme Football” e “Cuccioli”, mentre per quanto riguarda il cinema sbarcano su Amazon Prime Video le più amate produzioni di Rai Cinema. Da “Ammore e Malavita” alla saga “Smetto Quando Voglio”, passando per “Non è un paese per giovani”, “Rosso Instanbul, “I Figli Della Notte” e molto altro ancora. Una proposta ricca e completa, di conseguenza, quella nata tra l’emittente italiana e la piattaforma di streaming, pronta così a raggiungere sempre più utenti sullo Stivale.