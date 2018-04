Microsoft, 5 miliardi nell’Internet of Things

Filippo Vendrame,

Microsoft ha annunciato che investirà 5 miliardi di dollari nell’Internet of Things (IoT) nei prossimi quattro anni. L’obiettivo principale del gigante del software è dare ai clienti la possibilità di trasformare le proprie attività e il mondo attraverso le soluzioni connesse. Microsoft conosce molto bene il valore del mercato delle Internet of Things visto che vi opera ancora prima che fosse coniato questo nome.

Dunque, la casa di Redmond ha deciso di dedicare ancora più risorse alla ricerca e all’innovazione in questo settore, oggi particolarmente effervescente. La piattaforma IoT di Microsoft comprende servizi Cloud, SO e dispositivi e questo permette già oggi di poter creare soluzioni affidabili e connesse che migliorano l’esperienza aziendale e dei clienti, così come le vite quotidiane delle persone in tutto il mondo. Questo nuovo investimento garantirà che Microsoft possa continuare a soddisfare le esigenze di tutti i clienti sia ora che in futuro. Il mercato dell’Internet of Things è in forte crescita e la casa di Redmond vuole essere uno dei massimi protagonisti.

Per esempio, AT Kearney prevede che questo settore porterà a un aumento di produttività di 1,9 trilioni di dollari ed ad un risparmio di costi di 177 miliardi di dollari entro il 2020.

Questo aumento degli investimenti sosterrà la continua innovazione della piattaforma tecnologica della società, oltre a supportare nuovi programmi. Microsoft continuerà la ricerca e lo sviluppo in settori chiave, tra cui la sicurezza delle soluzioni IoT e la creazione di strumenti di sviluppo e servizi intelligenti per l’IoT. Clienti e partner possono quindi aspettarsi nuovi prodotti e servizi, offerte, risorse e programmi.

Le offerte IoT di Microsoft oggi includono tutto quello che le aziende hanno bisogno per lavorare in questo settore, dai sistemi operativi ai servizi cloud per gestire i dispositivi connessi.

Aziende come Steelcase , Kohler, Chevron, United Technologies e Johnson Controls stanno realizzando soluzioni innovative attraverso la piattaforma IoT di Microsoft, lanciando nuovi prodotti, soluzioni e servizi che trasformano il loro business.

Johnson Controls, per esempio, ha trasformato il suo termostato in un dispositivo intelligente in grado di ottimizzare automaticamente le temperature dell’edificio. Il Dipartimento dei Trasporti dell’Alaska sta collaborando con Fathym per costruire strade intelligenti che monitorino le condizioni meteorologiche e che possano allertare i conducenti e i funzionari statali sui pericoli.

Microsoft si impegna, grazie a questi nuovi investimenti, ad introdurre nuovi strumenti e maggiore innovazione nel mercato IoT.