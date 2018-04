LG G7 ThinQ, un’immagine conferma il nome

Luca Colantuoni,

Qualche giorno fa era trapelata l’indiscrezione sulla presenza di un pulsante che permette di attivare Google Assistant e varie funzionalità IA, come Q Lens e Q Voice, già disponibili nel recente V30S ThinQ. Un’immagine pubblicata dal sito TechRadar conferma che il nome del nuovo top di gamma sarà LG G7 ThinQ, come aveva ipotizzato il noto leaker Evan Blass.

La prima apparizione “pubblica” del G7 risale a fine febbraio. Il produttore aveva mostrato di nascosto un prototipo funzionante al Mobile World Congress 2018 di Barcellona, quindi il debutto sembrava imminente. LG ha invece comunicato alla stampa coreana che il lancio ufficiale è previsto per fine aprile, mentre per l’arrivo sul mercato si dovrà attendere metà maggio. Nell’immagine recente si possono notare il notch nella parte superiore del display e soprattutto il boot screen con il nome LG G7 ThinQ.

Per quanto riguarda le specifiche non ci sono novità. Lo smartphone dovrebbe avere uno schermo MLCD+ da 6,1 pollici con risoluzione di 3120×1440 pixel e rapporto di aspetto 19.5:9, processore octa core Snapdragon 845, 4 o 6 GB di RAM e 64/128 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 2 TB. Si prevedono inoltre una dual camera posteriore con sensori da 16 megapixel, apertura f/1.5, flash LED e autofocus laser, fotocamera frontale da 8 megapixel, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS e LTE, batteria da 3.000 mAh con supporto alla ricarica wireless, altoparlanti stereo con audio Hi-Fi, porta USB Type-C e lettore di impronte digitali.

Il telaio in alluminio e vetro sarà resistente all’acqua e alla polvere. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia LG UX. Per conoscere tutti i dettagli non resta che attendere l’annuncio ufficiale.