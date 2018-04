Razer Game Store: acquisti un gioco, vinci un premio

Floriana Giambarresi,

Razer, famoso per l’hardware e le periferiche di gioco, lancia un negozio virtuale dedicato ai giochi digitali in cui offre premi e ricompense per ogni acquisto. Si chiama Razer Game Store e non è un concorrente di Steam poiché i titoli acquistati dovranno poi essere riscattati su Steam o su Uplay di Ubisoft.

La nota società utilizzerà il nuovo Game Store per incoraggiare le persone a investire nel proprio ecosistema di prodotti ed è proprio con tale finalità che per ogni acquisto si riceveranno dei premi che gli utenti potranno applicare ad altri prodotti. Questi premi includono offerte esclusive, buoni sconto da utilizzare per altri giochi e sconti sulle periferiche.

Come giocatori, conosciamo l’importanza di un buon affare e il Razer Game Store lo offre a tutti. Abbiamo deliziato i giocatori con le nostre periferiche ad alte prestazioni, computer portatili e software, e ora siamo anche in grado di fornire il contenuto stesso che alimenta la loro passione.

Razor Game Store supporta anche il sistema di pagamento e di ricompensa virtuale zGold e zSilver. Acquistando un gioco tramite il negozio virtuale in questione, si riceverà credito zSilver da poter spendere con i partner della compagnia, per fruire di grandi offerte, promozioni e guadagnare altri crediti. Le transazioni sono gestibili con il sistema zGold.

L’amministratore delegato di Razer Min-Liang Tan promette inoltre che la compagnia offrirà interessanti sconti o premi che non si troveranno da nessun’altra parte. Ad esempio, questa settimana, chi acquisterà Far Cry 5, Ni No Kuni II: Revenant Kingdom, Wolfenstein II: The New Colossus o Assassin’s Creed: Origins, otterrà almeno il 10% di sconto e tutti i seguenti elementi:

Buono sconto da 15 dollari da usare nel Razer Game Store

2 crediti zSilver per acquisto di altri prodotti

Buono di 10 dollari da spendere nell’acquisto di hardware sul Razer Game Store.

Con questo nuovo canale di distribuzione, Razer vuole inserirsi in una posizione privilegiata per diventare la società di giochi per PC, offrendo un servizio utile agli utenti.